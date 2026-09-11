Datça'da eğitim kurumlarına hijyen sertifikası: Okulum Temiz belgeleri teslim edildi

Denetimler sonrası belgeler takdim edildi

Muğla'nın Datça ilçesinde yapılan kontroller sonucunda temizlik, hijyen ve sağlık standartlarını karşılayan okullara Okulum Temiz Belgesi verildi. Belgeler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, İlçe Sağlık Koordinatörü Ebru Birgül ve Özel Büro Öğretmeni Gülden Bakan tarafından takdim edildi.

teslim töreni ve personelle buluşma:

Törende, belgelerini almaya hak kazanan eğitim kurumları ziyaret edildi; İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, hijyen standartlarının korunmasında görev alan yardımcı hizmetler personeline teşekkür ederek belgelerini takdim etti. Toplantı sırasında personelin özverili çalışmaları vurgulandı.

okullar listesi:

Okulum Temiz Belgesi almaya hak kazanan kurumlar şunlar oldu: Mustafa Kutluay İlk/Ortaokulu, Kazım Yılmaz İlkokulu, Yılmazlar Ortaokulu, Şehit Ersoy Yorulmaz Lisesi, Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi, Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karaköy İlköğretim İlkokulu, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Reşadiye Kazım Yılmaz İlkokulu/Ortaokulu, Kızlan Ortaokulu, Laçin İlkokulu, İmam Hatip Anadolu Lisesi/Ortaokulu ve Zübeyde Hanım Anaokulu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasında, temiz ve sağlıklı eğitim ortamlarının oluşturulmasına katkı sağlayan idareci, öğretmen ve yardımcı hizmetler personeline teşekkür edildi.

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİNDE, YAPILAN DENETİMLER SONUCUNDA TEMİZLİK, HİJYEN VE SAĞLIK STANDARTLARINI KARŞILAYAN OKULLARA 'OKULUM TEMİZ BELGESİ' VERİLDİ.