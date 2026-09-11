Dolar 48,5980 +0,14%
Euro 56,3954 +0,01%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.878,73 -0,11%
EUR/USD 1,1604 -0,08%
Brent Petrol 104,92 -2,52%
--°

Datça'da eğitim kurumlarına hijyen sertifikası: Okulum Temiz belgeleri teslim edildi

Datça'da yapılan denetimler sonucu temizlik, hijyen ve sağlık kriterlerini karşılayan okullara 'Okulum Temiz Belgesi' verildi; personel ödüllendirildi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 19:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Datça'da eğitim kurumlarına hijyen sertifikası: Okulum Temiz belgeleri teslim edildi

Denetimler sonrası belgeler takdim edildi

Muğla'nın Datça ilçesinde yapılan kontroller sonucunda temizlik, hijyen ve sağlık standartlarını karşılayan okullara Okulum Temiz Belgesi verildi. Belgeler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, İlçe Sağlık Koordinatörü Ebru Birgül ve Özel Büro Öğretmeni Gülden Bakan tarafından takdim edildi.

teslim töreni ve personelle buluşma:

Törende, belgelerini almaya hak kazanan eğitim kurumları ziyaret edildi; İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, hijyen standartlarının korunmasında görev alan yardımcı hizmetler personeline teşekkür ederek belgelerini takdim etti. Toplantı sırasında personelin özverili çalışmaları vurgulandı.

okullar listesi:

Okulum Temiz Belgesi almaya hak kazanan kurumlar şunlar oldu: Mustafa Kutluay İlk/Ortaokulu, Kazım Yılmaz İlkokulu, Yılmazlar Ortaokulu, Şehit Ersoy Yorulmaz Lisesi, Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi, Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karaköy İlköğretim İlkokulu, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Reşadiye Kazım Yılmaz İlkokulu/Ortaokulu, Kızlan Ortaokulu, Laçin İlkokulu, İmam Hatip Anadolu Lisesi/Ortaokulu ve Zübeyde Hanım Anaokulu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasında, temiz ve sağlıklı eğitim ortamlarının oluşturulmasına katkı sağlayan idareci, öğretmen ve yardımcı hizmetler personeline teşekkür edildi.

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİNDE, YAPILAN DENETİMLER SONUCUNDA TEMİZLİK, HİJYEN VE SAĞLIK STANDARTLARINI...

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİNDE, YAPILAN DENETİMLER SONUCUNDA TEMİZLİK, HİJYEN VE SAĞLIK STANDARTLARINI KARŞILAYAN OKULLARA 'OKULUM TEMİZ BELGESİ' VERİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

bilişsel görevlerin eklenmesi diyabetli yaşlılarda hem zihin hem fiziksel perfor...
images

Damar erişimi polikliniği Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi süreçlerini hızlandır...
images

new york’ta 11 eylül’ün 25. yılı anıldı
images

Kumluca belediye başkanı mahallenin pekmez geleneğini yaşattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

KBÜ yeni dönemde araştırma üniversitesi hedefiyle uluslararasılaşma ve ar-ge'yi hızlandırıyor

Nevşehir'de cumhurbaşkanına hakaret ve terör propagandası suçlamasıyla tutuklama

bilişsel görevlerin eklenmesi diyabetli yaşlılarda hem zihin hem fiziksel performansı iyileştirdi

Yeşilköy'de jandarma operasyonu: izinsiz kazıda 5 kişi yakalandı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı