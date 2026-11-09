Açık kapı ekipleri Kars’ta vatandaşlarla sahada buluşuyor

saha tanıtımı ve doğrudan başvuru kabulü:

Kars Valiliği bünyesindeki Açık Kapı Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve başvuru mekanizmasının bilinirliğini artırmak amacıyla kent genelinde tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın 2026 yılı hedef programı çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde ekipler, kent merkezinin farklı noktalarında stantlar kurarak doğrudan vatandaşlarla buluşuyor.

Vali Ziya Polat yönetimindeki hizmet anlayışının vatandaş memnuniyetini esas almasıyla gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında ekipler, özellikle Cumhuriyet Millet Kıraathanesi ve TCDD Gar Parkı gibi yoğun kullanım alanlarında bilgilendirme yaptı. Görevliler, sistemin nasıl çalıştığını, hangi konularda başvuru yapılabileceğini ve müracaatların değerlendirme süreçlerini ayrıntılı şekilde anlattı.

hizmet alanları ve vatandaş bilgilendirmesi:

Stantlarda yapılan bilgilendirmelerde, sağlık, eğitim, istihdam ve sosyal yardımlar başta olmak üzere birçok alanda talep, öneri ve şikâyetlerin nasıl iletilebileceği açıklandı. Vatandaşların sıkça sorduğu sorulara yanıt verilirken başvuruların hangi aşamalardan geçtiği ve sürecin nasıl takip edildiği konusunda da net bilgiler sağlandı.

Tanıtım faaliyetleri sadece bilgilendirmeyle sınırlı kalmadı; ihtiyaçlarını ve taleplerini görevlilere ileten vatandaşların başvuruları etkinlik alanlarında alındı. Alınan müracaatlar, gerekli inceleme ve işlemlerin yapılması üzere ilgili kamu kurumlarına yönlendirildi.

başvuruların takibi ve geri dönüş sağlanması:

Açık Kapı Şube Müdürlüğü, başvuruların değerlendirilme ve sonuçlandırılma aşamalarını takip ediyor ve süreçler hakkında vatandaşlara geri dönüş sağlıyor. Bu mekanizma, vatandaşların kamu kurumlarıyla iletişim kurmasını kolaylaştırmayı ve sorunlara daha hızlı çözüm üretilmesini hedefliyor.

Kars Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin önümüzdeki günlerde kentteki farklı noktalarda tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürerek vatandaşlarla buluşmaya devam edeceği bildirildi.

KARS’TA AÇIK KAPI EKİPLERİ VATANDAŞLARLA SAHADA BULUŞUYOR(KARS-İHA)