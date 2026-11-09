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Mahalle muhtarlarından anlamlı dayanışma: Zonguldak'ta lösemili çocuklar için saçlar kazıtıldı

Zonguldak'ta 7 muhtar ve gönüllüler, lösemili çocuklara destek için saçlarını kazıttı; ziyaretler, el izleri ve balonlarla farkındalık oluşturuldu.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:06

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 13:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mahalle muhtarlarından anlamlı dayanışma: Zonguldak'ta lösemili çocuklar için saçlar kazıtıldı

Zonguldak'ta farkındalık etkinliği:

Zonguldak'ta lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklara destek amacıyla düzenlenen etkinlikte 7 mahalle muhtarı ile gönüllüler bir araya gelerek saçlarını kazıttı. Organizasyonun amacı, hastalıkla mücadele eden çocukların hislerine ortak olmak ve toplumda farkındalık yaratmaktı. Etkinlik sırasında hem maddi-manevi destek vurgulandı hem de ziyaretler ve iletişim köprüleri kurulacağı belirtildi.

muhtarın mesajı:

Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk etkinliğin gerekçesini ve sürdürülecek destek çalışmalarını ayrıntılarıyla anlattı: Bugün burada amacımız Zonguldak’ta da özellikle hani kötü hastalık diye tabir ettiğimiz kansere yakalanmış çocuklarımızın bir sesi olmak. Tabii ki onların her şeyini belki anlayamayabiliriz. Ama bir nebze de olsa onların dertlerine ortak olmak için onların yaşadıklarını bir nebze, yaşadıklarını hissetmek için böyle bir organizasyonu muhtar arkadaşlarımız, gönüllülerimizle beraber tertipledik. Amaç burada çocuklarımızın hislerine ortak olmak. Tabii bu böyle de bitmeyecek. Biz zaten bu çocuklarımızı hastanelerde, evlerde gerekli kontrollerini yapıyoruz. Ara sıra kendilerini ziyaret ediyoruz. Elimizden geldiği kadar maddi, manevi onlara yardımcı olmak istiyoruz. Farkındalık olsun istedik. İnsanlar duysunlar, bilsinler. Gerçekten çok zor. Tabii yaşayan bilir bunu. Yaşamayana bunu ne kadar anlatsak da anlamazlar. Çünkü benim mahallemde yine bu hastalıktan ötürü bir çocuğumuz vardı. Vefat etti, kendisini kaybettik. Yine Terakki Mahallesi’nde iki tane daha çocuğumuz var bu hastalıklarla alakalı. Önemli olan onlara yardımcı olmak. Zonguldak Anıtımızı da dün yine turuncu renklerle bezedik. Buradan emeği geçen herkese, biraz önce saydığım herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum.

gönüllülerden destek örnekleri:

Etkinliğe katılan gönüllüler arasında yer alan 77 yaşındaki Emine Tatar de saçını kazıttı ve desteğini şu sözlerle dile getirdi: Böyle bir etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. Yani herkesin de destek vermesini öneririm. Arkadaşlarım söyledi. Ben de hiç düşünmedim. Kabul ettim. Hiç düşünmedim yani. Böyle bir şey. Yani herkesin destek olması lazım. Böyle bir konuda, değil mi? Herkesin destek olması lazım

Saçlarını kazıtan katılımcılar daha sonra Terakki Mahallesi Muhtarlığı avlusunda toplandı; ellerini boyayarak duvardaki farkındalık tahtasına el izlerini bastılar. Etkinlik çeşitli konuşmaların ardından balonların havaya bırakılmasıyla son buldu. Organizatörler, bu tür etkinliklerin süreceğini ve hastalara yönelik ziyaretler ile yardımların devam edeceğini bildirdi.

ZONGULDAK&#039;TA KANSER TEDAVİSİ GÖREN ÇOCUKLARA DESTEK OLMAK AMACIYLA MUHTARLAR VE GÖNÜLLÜLERİN...

ZONGULDAK'TA KANSER TEDAVİSİ GÖREN ÇOCUKLARA DESTEK OLMAK AMACIYLA MUHTARLAR VE GÖNÜLLÜLERİN KATILIMIYLA FARKINDALIK ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 7 MAHALLE MUHTARI VE GÖNÜLLÜLER BİR ARAYA GELEREK SAÇLARINI KAZITTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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