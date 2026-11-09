Denizli'de ısınma desteği 6 bin liraya çıktı, süre 4 aya uzadı

destek kapsamı ve tutar:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında Horoz Kart sahibi vatandaşlar için uygulanan ısınma yardımını genişletti. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmayla; geçen yıl Aralık 2025, Ocak 2026 ve Şubat 2026 döneminde toplam 4.500 TL olarak verilen destek, bu yıl Kasım 2026 döneminin de eklenmesiyle süresi üç aydan dört aya çıkarıldı ve yaklaşık yüzde 35 artışla toplam 6.000 TL'ye yükseltildi. Yeni düzenlemeye göre her ay için azami 1.500 TL ödeme yapılacak.

başvuru ve uygulama:

Isınma desteğinden yararlanmak isteyen Horoz Kart sahibi vatandaşlar başvurularını online olarak yapabilecek. Müracaatlar www.denizli.bel.tr adresindeki "Başvurular" sekmesi veya https://cbs.denizli.bel.tr/isinmadestegi/ üzerinden gerçekleştirilecek. İlk başvurularda sisteme Kasım 2026 faturalarının yüklenmesi gerekmektedir.

başkanın açıklaması:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, derinleşen geçim sıkıntısı karşısında belediyenin vatandaşın yanında olmasının temel görevlerinden biri olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, "Ekonomik şartların ağırlaştığı, faturaların aile bütçelerini zorladığı bu günlerde hemşehrilerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek istiyoruz. Bu kentin kaynaklarını yine bu kentin insanları için kullanmaya devam ediyoruz. Bizim anlayışımızda kimseyi geride bırakmak yok. Tüm imkanlarımızı hemşehrilerimiz için seferber etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK KAPSAMINDA KIŞ DESTEĞİNİ BÜYÜTTÜ. HOROZ KART SAHİBİ VATANDAŞLARA YÖNELİK SUNULAN ISINMA YARDIMININ SÜRESİ 3 AYDAN 4 AYA, TOPLAM TUTARI İSE 6.000 TL’YE ÇIKARILDI.