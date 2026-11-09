Gönüllülükle hayatı paylaşmak: Hatay'da kan bağışı kampanyası

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay iş birliği

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ile Türk Kızılay ortaklığıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası, Antakya Kisecik Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, kan bağışının önemine dikkat çekmeyi ve toplumda dayanışma bilincini güçlendirmeyi amaçladı.

kampanyanın hedefleri:

"Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla yürütülen kampanyada öncelik, kan bağışı bilincinin yaygınlaştırılması ve gönüllü bağışçı sayısının artırılmasıydı. Düzenleme, kan ihtiyacı olan hastalara sürdürülebilir destek sağlanmasına katkıda bulunmayı hedefledi.

katılım ve devam eden çalışmalar:

Kampanyada çok sayıda gönüllü bağışçı kan verdi; HBB yetkilileri toplumun her kesiminde gönüllülük kültürünün yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaptı. Yetkililer, toplumsal dayanışma ve gönüllülük bilincinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Etkinlik, hem yerel yönetim ile sivil toplum kuruluşu iş birliğinin somut bir örneği olarak değerlendirildi hem de düzenli bağışçı sayısının artırılmasına yönelik farkındalık çalışmaları için bir adım olarak kayda geçti.

HBB VE TÜRK KIZILAY İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN KAMPANYADA GÖNÜLLÜLER KAN BAĞIŞINDA BULUNDU.