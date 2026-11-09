Kırsal dönüşümde köy evleri ve altyapının mevcut durumu gözden geçirildi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, deprem sonrası kırsal mahallelerde inşa edilen köy evleri ve yürütülen altyapı çalışmalarının değerlendirilmesine yönelik bir toplantı gerçekleştirildi.

toplantının gündemi:

İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı toplantıda, 6 Şubat depremleri ve devamındaki sarsıntıların ardından kırsal mahallelerde yapımı gerçekleştirilen köy evlerinin mevcut durumu ele alındı.

altyapı hizmetlerinin değerlendirilmesi:

Toplantıda ayrıca köy evlerine yönelik içme suyu, kanalizasyon, elektrik ve diğer altyapı hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalar ile sahadaki mevcut durum değerlendirildi.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI BAŞKANLIĞINDA KÖY EVLERİ VE ALTYAPI HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.