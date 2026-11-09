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Sarar'da hisse devri ve miras tartışması: iflas yoluyla takip başlatıldı

Eskişehir merkezli Sarar grubunda hisse devri ve alacak anlaşmazlıkları yargıya taşındı; Ali Emre Sarar, üç ortak hakkında iflas takibi başlattı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Sarar'da hisse devri ve miras tartışması: iflas yoluyla takip başlatıldı

Sarar grubunda ortaklar arasındaki ihtilaf mahkemeye taşındı

Eskişehir merkezli hazır giyim ve sanayi grubu Sararda aile üyeleri arasındaki hisse devri ve alacak anlaşmazlıkları, hukuki süreci başlattı. Vefat eden kurucu ortaklardan Celaleddin Sararın oğlu Ali Emre Sarar, grup şirketlerinden kendisine intikal eden gelirlerin paylaştırılmadığını öne sürerek bazı ortaklar hakkında iflas yoluyla takip işlemi başlattı.

devir süreci ve iddialar:

Dosya kayıtlarına göre, 30 Kasım 2022 tarihinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi merkezinde art arda gerçekleştirilen yedi yönetim kurulu toplantısında, kurucu ortağı Cemalettin Sararın yedi şirketteki paylarının büyük bölümü yeğenleri Ece Özalp ve Sara Sarar arasında paylaştırıldı. Devir belgelerinde payların nominal değerleri gösterildi ancak bu bedellerin ödendiğine ilişkin bir belge dosyada yer almıyor. Ayrıca, CemaIettin Sarar’ın sağ elinin kırık olması gerekçesiyle bazı kararların sol başparmak iziyle onaylandığı kaydedildi.

Devirlerin ardından, diğer kurucu ortak Sebahattin Sarar ile iki kızının yedi şirketin her birinde çoğunluk payına ulaştığı ve yönetim çoğunluğunun tek bir aileye geçtiği belirtiliyor. Bu gelişme, üç kardeşin ortak emeğiyle kurulan grup içinde yönetim yapısında belirgin bir değişim yarattı.

hukuki süreç ve miras sonrası gelişmeler:

Kurucu ortak Celalettin Sarar 8 Şubat 2023 tarihinde vefat etti; payları eşi Jale Sarar ile çocukları Ali Emre, Gözde ve Emir Sarara intikal etti. Diğer yandan, Cemalettin Sarar hakkında Eskişehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılan kısıtlama davası sonucu kendisine vasi atandı.

Yaşanan gelişmeler üzerine Ali Emre Sarar, babasından intikal eden paylara düşen alacakların tahsili amacıyla; Sebahattin Sarar, Ece Özalp ve Sara Sarar hakkında iflas yoluyla takip başlattı. Hisse devirlerinin geçerliliği, ödeme iddiaları ve alacakların paylaştırılmasına ilişkin hukuki süreç devam ediyor.

Grup, 1944 yılında Hacı Abdurrahman Sarar tarafından Eskişehir çarşısında kuruldu ve Cemalettin, Celalettin ile Sebahattin Sarar kardeşlerin eşit ortaklığıyla büyüdü. Yedi şirketten oluşan yapı; hazır giyim, otomotiv, sigortacılık ve bilişim gibi alanlarda faaliyet gösteriyor ve 28 ülkeye ihracat yapıyor. Tarafların iddiaları mahkeme sürecinde değerlendirilecek ve çözüm hukuki yollarla aranacak.

ESKİŞEHİR MERKEZLİ HAZIR GİYİM VE SANAYİ GRUBU SARAR

ESKİŞEHİR MERKEZLİ HAZIR GİYİM VE SANAYİ GRUBU SARAR

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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