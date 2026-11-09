Vali şahitliğinde Bilecik'te siyasi isimlerin katıldığı görkemli düğün

Düğün töreni:

Bilecik'te bir düğün salonunda düzenlenen törende Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, genç çiftin nikah şahidi olarak yer aldı. Nikah, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut tarafından kıyıldı ve törene yoğun bir katılım oldu.

Katılımcılar ve protokol:

Törene, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP Bursa İl Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Çiftin aileleri ve yakın çevresi töre boyunca misafirleri ağırladı.

Vali'nin mesajı:

Faik Oktay Sözer törende yaptığı konuşmada genç çifti tebrik ederek, Özkan ve Melemen ailelerini kutladı ve yeni evli çift için bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Gecede öne çıkan anlar:

Görkemli geçişlerin yaşandığı gecede, sahnede yer alan misafirler ve protokol üyeleri anonslar ve alkışlarla töreye eşlik etti. Özellikle 'Genç Osman' adlı kahramanlık türküsünü seslendiren MHP'li grup, davetliler tarafından ayakta alkışlandı ve gece unutulmaz anlara sahne oldu.

Ahmetcan Özkan ile Melike Melemen çiftinin evliliği, protokol temsilcilerinin katılımı ve coşkulu kutlamalarla resmiyet kazandı; tören resmi tören havasında, aynı zamanda sıcak bir aile ve dost buluşması olarak gerçekleşti.

VALİ SÖZER, GENÇ ÇİFTİN NİKAH ŞAHİDİ OLDU