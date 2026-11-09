Erzincan tarımına 169 milyon liralık hibe ile yatırım atağı

Erzincan tarımında yatırım ivmesi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında Erzincan'daki tarımsal yatırımlara toplam 169 milyon 633 bin 109 lira hibe desteği sağlandı. Destek paketi, ildeki üretim altyapısını güçlendirmeyi ve kırsal ekonomik faaliyetleri yaygınlaştırmayı hedefliyor.

dağılım ve onaylanan projeler:

Programa sunulan toplam 71 tarıma dayalı ekonomik yatırım projesinden 22 proje onay aldı; bu projelere ayrılan hibe tutarı 160 milyon lira oldu. Tasarruflu sulama sistemleri kapsamında ise onaylanan 16 projeye toplam 9 milyon lira destek verildi.

Hibe almaya hak kazanan projeler arasında modern sera yatırımları, süt ve besi büyükbaş hayvancılığı, küçükbaş hayvancılık, süt toplama merkezleri, arıcılık yatırımları ve tasarruflu sulama sistemleri yer aldı. Bu yapıların tamamı, bölgedeki üretim kapasitesini ve verimliliği artırmaya yöneliktir.

sözleşmeler ve uygulama süreci:

Hibe desteği almaya hak kazanan ekonomik yatırımcılarla ilgili hibe sözleşmeleri imzalandı. Sözleşmelerin tamamlanmasının ardından projelerin uygulama süreçleri başlayacak ve yatırımların, bölge tarımına kısa ve orta vadede katkı sağlaması bekleniyor.

ERZİNCAN TARIMINA 169 MİLYON 633 BİN LİRALIK HİBE DESTEĞİ