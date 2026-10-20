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Acıları hayrata dönüştüren an: Erdoğdu ailesinin adı okula taşındı

Adana'da 6 Şubat depremlerinde dört yakınını kaybeden Erdoğdu ailesinin anısı için Ogün Abi Derneği ve yakınları Sazak İlkokulu'na hayrat çeşmesi yaptırdı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:31

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 10:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Acıları hayrata dönüştüren an: Erdoğdu ailesinin adı okula taşındı

Acıları hayrata dönüştüren an: Erdoğdu ailesinin adı okula taşındı

Adana'da 6 Şubat depremlerinde yaşanan kayıpların acısı hâlâ taze. Gülşen ve Atilla Erdoğdu çifti ile kızları Hilal ve Zeynep Su, Kahramanmaraş merkezli sarsıntılarda Tutar Yapı Sitesi'nde yaşamını yitirdi. Aile yakınları, sevilenlerin anısını yaşatmak amacıyla bir hayrat çeşmesi yaptırdı ve açılış töreninde duygusal anlar yaşandı.

hayrat Sazak İlkokulu'nda inşa edildi:

Hayrat, Yüreğir ilçesindeki Sazak İlkokulu bahçesinde Ogün Abi Derneği aracılığıyla hayata geçirildi. Çeşmenin üzerine şu ifadenin yazılması kararlaştırıldı: 'Sevgili çocuklar, bu çeşmeden içtiğiniz her yudum 6 Şubat depreminde aramızdan ayrılan Gülşen Yürür Erdoğdu, Atilla Erdoğdu, Hilal Erdoğdu, Zeynep Su Erdoğdu'nun güzel hatırasını yaşatsın. Ogün Abi Derneği aracılığıyla yaptırılmıştır. İsimleri bu çeşmede, hatıraları kalplerimizde yaşasın. Ruhları şad olsun.' Açılışta yakınlar ve okul topluluğu, depremde hayatını kaybedenler için dualar etti.

aile yakınları ve dernekten mesajlar:

Çeşmeyi üstlenenlerden Gülseven Yürür, İhlas Haber Ajansı muhabirine duygularını şöyle aktardı: "Onları kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Ben onların isimlerini hep yaşatmak istiyordum. Ogün Abi Derneği’nin okulda böyle bir hayrat yaptıracağını görünce hemen biz üstlenelim dedik ve bu hayratı biz yaptırdık. Belki bu hayrat örnek olur. Onların isimlerinin anılmasını istiyorum, canımız çok yanıyor. Bu hayratın çocuklara faydalı olması bizleri çok mutlu etti. Eğer ülkemizde çocukları güzel yetiştirirsek çok güzel olacak."

Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur ise projenin gerekçesini ve yürütülmesini anlattı: "Çocuklara hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu okulun çeşmesinin eksik olduğunu gördük ve hayrat yaptırmak istedik. Gülseven hanım bize ulaştı ve hayratı kendisinin yaptırmak istediğini söyledi. Biz vesile olduk, hayrat yapıldı. Biz hem okul yaptırmaya hem de bunun gibi projelere devam edeceğiz." Okur, ayrıca Adana Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yüreğir Kaymakamlığı'na destekleri için teşekkür etti.

Hayratın yapıldığı okulun 3. sınıf öğrencilerinden Ümmügülsüm Aktaş (10) da duygularını paylaştı: "Depremde hayatını kaybeden kişilere Allah rahmet eylesin. Bu hayratı yaptırdığınız için teşekkürler. Çok mutlu olduk, burada çeşmemiz yoktu, su içmekte zorlanıyorduk, şimdi çok güzel oldu." Açılış töreni, aile yakınlarının ve okul camiasının katılımıyla, anma ve dualarla son buldu.

ADANA&#039;DA 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE ANNE, BABA VE İKİ KIZ EVLATLARINI KAYBEDEN ERDOĞDU AİLESİNİN...

ADANA'DA 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE ANNE, BABA VE İKİ KIZ EVLATLARINI KAYBEDEN ERDOĞDU AİLESİNİN HATIRASI İÇİN YAKINLARI HAYRAT ÇEŞMESİ YAPTIRDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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