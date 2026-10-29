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Çocukların elinden vefa: Osmangazi'de 29 ekim'e özel bayrak etkinliği

AK Parti Osmangazi'nin 29 ekim etkinliğinde çocuklar Türk bayrağı boyadı; hazırlanan bayraklar Osmangazi'deki şehitlerin anne ve babalarına hediye edilecek.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Çocukların elinden vefa: Osmangazi'de 29 ekim'e özel bayrak etkinliği

Çocukların elinden vefa: Osmangazi'de 29 ekim'e özel bayrak etkinliği

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikle çocukları bir araya getirdi. İlçe teşkilatı ailesi ile minik katılımcıların katıldığı çalışma, Türk bayrağı boyama üzerine kuruldu. Etkinlikte hazırlanan bayrakların Osmangazi'de yaşayan şehitlerin anne ve babalarına hediye edilmesi planlanıyor.

Etkinliğin amacı ve toplumsal mesajı:

Organizasyonun temel hedefi, çocuklara erken yaşta millî ve manevi değerleri benimsetmek ve toplumsal hafızaya katkıda bulunmak olarak açıklandı. Etkinlik, çocukların ülke simgesi olan bayrağa sevgiyle yaklaşmasını sağlarken, şehit ailelerine yönelik vefa göstergesini somutlaştırmayı amaçlıyor. Hazırlanan eserlerin hediye edilmesiyle ailelerin hatıralarının yaşatılması hedefleniyor.

Yerel yönetim ve parti temsilcilerinin mesajı:

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, etkinliğe katılan çocuklara ve ailelere teşekkür ederek çalışmaların şehit ailelerine takdim edileceğini bildirdi. Kurtuluş, çocukların millî şuura, ahlaka ve maneviyata uygun biçimde yetişmesinin önemine dikkat çekti ve bu nesillerin ülkenin geleceğinde önemli bir rol üstleneceğini vurguladı.

Kurtuluş ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin daha güçlü ve müreffeh yarınlara ulaşma hedefinin önemine değindi. Konuşmasında İHA ve SİHA'lar başta olmak üzere yerli ve millî teknoloji alanındaki gelişmelerin bu hedefin parçaları olduğuna vurgu yapıldı.

Etkinlik, yerel düzeyde hem eğitimsel hem de duygusal bir karşılık buldu. Aileler ve çocuklar bir araya gelerek bayrağa ilişkin bilinci pekiştirirken, şehit yakınlarına yönelik vefa duygusu toplumsal bir ritüele dönüştürüldü. İlçe teşkilatı, benzer etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de sürdürülmesini planlıyor ve çocuklara milli değerleri aktarmaya devam edeceklerini belirtti.

Program, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yaklaşırken yapılan anlamlı bir hazırlık olarak değerlendirildi; düzenleyiciler, Allah'tan çocuklara ve gelecek nesillere daha nice Cumhuriyet Bayramlarını birlik ve huzur içinde kutlamayı diledi.

AK PARTİ OSMANGAZİ İLÇE BAŞKANLIĞI, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MÜNASEBETİYLE ÇOCUKLARLA BİRLİKTE...

AK PARTİ OSMANGAZİ İLÇE BAŞKANLIĞI, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MÜNASEBETİYLE ÇOCUKLARLA BİRLİKTE TÜRK BAYRAĞI BOYAMA ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ. ETKİNLİKTE HAZIRLANAN BAYRAKLARIN, OSMANGAZİ’DE YAŞAYAN AZİZ ŞEHİTLERİN ANNE VE BABALARINA HEDİYE EDİLMESİ PLANLANIYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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