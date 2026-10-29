Antibiyotik direnciyle mücadelede doğru tanı ve kişiselleştirilmiş yaklaşımlar vurgulandı

Antibiyotik direnci halen küresel bir sağlık tehdidi:

Antibiyotik direnci, sağlık sistemleri için devam eden ve giderek ağırlaşan bir yük oluşturmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2021 yılında bakteriyel antimikrobiyal dirençle ilişkili tahmini 4,71 milyon ölüm yaşanırken, bunlardan 1,14 milyon ölüm doğrudan dirençle ilişkilendirildi. Bu veriler, antibiyotiklerin sadece gerektiğinde ve doğru endikasyonla kullanılmasının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Kongrede öne çıkan 7P tıp yaklaşımı:

Bu yıl "Fonksiyonel Tıbbın Ötesinde: 7P Tıp" temasıyla düzenlenen 7. Fonksiyonel Tıp Kongresi'nde öngörücü, önleyici, kişiselleştirilmiş, hassas, katılımcı, erişilebilir ve çok disiplinli tıp anlayışı tartışıldı. Kongrede; genetik analizlerin, yapay zekâ destekli karar mekanizmalarının, dijital izlem yöntemlerinin ve longevity biliminin kök nedenlere odaklanan bir çerçevede hastalık yönetiminde nasıl bir araya gelebileceği ele alındı. Bu bağlamda doğru tanı koyma ve hastaya özgü tedavi planlarının oluşturulması, antibiyotik kullanımının akılcı hale getirilmesi açısından kritik kabul edildi.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarında akılcı ilaç kullanımı:

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış, üst solunum yolu enfeksiyonlarının önemli bir bölümünün viral kaynaklı olduğunu vurgulayarak her enfeksiyonda antibiyotik kullanımının gerekli olmadığını belirtti. Atmış, akut rinosinüzit vakalarının büyük kısmının viral olduğunu ve uygun hastalarda semptomları hafifletmeye yönelik tedavilerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca gereksiz antibiyotik kullanımının bakterilerde direnç gelişimini artırdığına dikkat çekti ve sinüzit tedavisinde siklamen ektsresi içeren ürünler gibi semptomları hafifletmeye yönelik seçeneklerin uygun hastalarda değerlendirilebileceğini söyledi.

Uzman görüşleri ve kongre tartışmaları, antibiyotik direnciyle mücadelede sadece ilaç reçetelerine odaklanmanın yeterli olmadığını; doğru tanı, kişiye özel yaklaşım ve disiplinlerarası iş birliğinin şart olduğunu gösteriyor. Akılcı antibiyotik kullanımı ve erken doğru tanı uygulamaları, direncin azaltılmasında temel araçlar olarak öne çıkıyor.

KULAK BURUN BOĞAZ UZMANI DR. ESİN ÖZLEM ATMIŞ