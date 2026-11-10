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EuroBasket 2027'nin maskotu Aurora tanıtıldı: kuzey ışıklarından ilham alan yeni yüz

FIBA, 16-27 Haziran 2027'de düzenlenecek Kadınlar EuroBasket'in maskotu Aurora'yı tanıttı; kuzey ışıklarından ilham alan karakter eleme ve final maçlarında sahne alacak.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 15:25

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

EuroBasket 2027'nin maskotu Aurora tanıtıldı: kuzey ışıklarından ilham alan yeni yüz

EuroBasket 2027'nin maskotu Aurora tanıtıldı: kuzey ışıklarından ilham alan yeni yüz

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 16-27 Haziran 2027 tarihlerinde düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın resmi maskotu Aurora'yı kamuoyuna sundu. Tasarımında kuzey ışıklarının renk ve hareketliliğinden esinlenen Aurora, organizasyonun "Dare to Dream (Hayal Etmeye Cesaret Et)" sloganını temsil edecek şekilde kurgulandı.

maskotun tasarımı ve ilettiği mesaj:

Aurora, parlak ve enerjik bir karakter olarak öne çıkıyor; gittiği her yerde ardında renkli ışık izleri bırakıyor. FIBA tarafından yapılan tanıtımda maskotun özgüveni, birlikteliği ve herkesin paylaşmaya değer bir ışığa sahip olduğu inancını simgelediği vurgulandı. Organizasyon, Aurora'nın oyuncuları ve taraftarları büyük hayaller kurmaya, kişisel özelliklerini benimsemeye ve birlikte daha güçlü parlamaya teşvik edeceğini belirtti.

aurora'nın sahneye çıkışı ve turnuva ev sahipleri:

Aurora, ilk olarak kasım ayında gerçekleştirilecek eleme maçlarında basketbolseverlerle buluşacak. Maskotun, Belçika, Finlandiya, Litvanya ve İsveç'teki iç saha karşılaşmalarında yer alacağı açıklandı. Final turnuvası ise 16-27 Haziran 2027 tarihlerinde Belçika'nın Anvers, Finlandiya'nın Espoo, Litvanya'nın Vilnius ve İsveç'in Stockholm şehirlerinde düzenlenecek.

a milli takımın eleme programı:

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar EuroBasket 2027 Elemeleri ikinci turunda I Grubu'nda yer alıyor ve kasım ayında 3 karşılaşmaya çıkacak. Milliler, 11 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Karadağ ile; 14 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.40'ta Riga'da İsrail ile; eleme penceresindeki son maçta ise 17 Kasım Salı günü TSİ 19.00'da Gorzow'da Polonya ile karşılaşacak.

Eleme gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, FIBA Kadınlar EuroBasket 2027'ye katılma hakkı elde edecek. Aurora'nın kasımdaki eleme maçlarıyla başlayacak görünürlüğü, turnuva boyunca organizasyonun tanıtımında ve salon atmosferinin canlandırılmasında önemli bir rol üstlenecek.

ULUSLARARASI BASKETBOL FEDERASYONU (FIBA), 16-27 HAZİRAN 2027 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK FIBA...

ULUSLARARASI BASKETBOL FEDERASYONU (FIBA), 16-27 HAZİRAN 2027 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK FIBA KADINLAR AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI'NIN (EUROBASKET 2027) RESMİ MASKOTU AURORA'YI TANITTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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