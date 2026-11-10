Bormio'da 09.05'te Atatürk'ü andı genç milliler

Bormio'da milli takımın anlamlı anması:

Dünya Gençler Şampiyonası hazırlıkları için İtalya'nın Bormio ilçesinde kamp yapan Türkiye Buz Pateni Federasyonu Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Genç Milli Takımı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde bir araya gelerek ebediyete intikalinin 88. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Alp Dağları'nın eteklerindeki kamp merkezi, sabahın erken saatlerinde duygulu bir törene sahne oldu.

09.05'te saygı duruşu ve duygusal anlar:

Kafile, Atatürk'ün vefat ettiği 09.05 anında ay-yıldızlı formalarıyla salon içinde saygı duruşuna geçti. Binlerce kilometre uzakta memleketlerinden olmayan sporcular, teknik heyet ve idareciler bu anlarda duygulandı; salonda hüzün ve gurur bir arada yaşandı. Gurbette Türk bayrağını taşıyan gençlerin yüzlerindeki ciddiyet ve saygı, törene katılanlar tarafından yakından gözlemlendi.

Federasyonun mesajı ve motivasyon:

Tören sonrası teknik yönetim ve federasyon yetkilileri sporculara bir konuşma yaparak moral verdi. Yetkililer, vatanlarından uzak olsalar da kalpleri ve fikirlerinin her zaman Atatürk'le olduğunu vurguladı. Federasyon yetkilileri ayrıca gençlere, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünü rehber edinmeleri çağrısında bulunarak buz üstünde ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeleri için destek verdiklerini belirtti.

Short Track Genç Milli Takımı, bu anlamlı anmanın ardından Dünya Gençler Şampiyonası'ndaki yarışlara odaklanmaya devam etti; kamp programı ve hazırlıklar sürüyor.

DÜNYA GENÇLER ŞAMPİYONASI İÇİN İTALYA’DA BULUNAN TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU KISA KULVAR SÜRAT PATENİ (SHORT TRACK) MİLLİ TAKIMI, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATININ 88. YIL DÖNÜMÜNDE İTALYA’NIN BORMİO KENTİNDE DUYGU DOLU BİR ANMA TÖRENİ DÜZENLEDİ.