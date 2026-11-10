Burhaniye'de 67 yaşındaki usta satranç turnuvasını kazandı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası, Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Organizasyona Burhaniye'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden toplam 160 sporcu kayıt yaptırdı. Turnuva, satranç camiasının hem genç yeteneklerini sergilediği hem de deneyimli oyuncuların kıyasıya mücadele ettiği bir platform oldu.

turnuva detayları:

Yarışma 4 kategoride düzenlendi ve 2 gün sürdü. Dereceye giren sporcuların kupa ve madalyaları, Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle takdim edildi. Organizasyonda çok sayıda dereceyi genç sporcular paylaşırken, turnuvanın genel atmosferi dostane rekabet ve sporcu dayanışması şeklinde öne çıktı.

şampiyonun sözleri ve geçmişi:

Açık kategoride birinci olan 67 yaşındaki Recep Çalışkan, kupasını Balıkesir İl Temsilcisi Mete Deniz'in elinden aldı. Çalışkan, satranç geçmişine ilişkin olarak, "Ben satranca Bulgaristan’da başladım. İzmir’den geldim. Turnuvalara katılıyorum. Bugünde 160 sporcunun arasında birinci oldum. Çok gururluyum. Satrançta çok başarılı gençlerimiz var. Satrancı herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu. Kendisi 60 yıldır satranç oynuyor, Bulgaristan göçmeni ve 2 çocuk babasıdır.

Turnuva sonuçları ve şampiyonların performansı, yerel satranç topluluğunun hem genç kuşaklar hem de deneyimli sporcular açısından canlı ve sürdürülebilir bir yapı olduğunu gösterdi. Organizasyon, bölgedeki satranç faaliyetlerinin ve gençlere yönelik çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koydu.

RECEP ÇALIŞKAN