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Acıpayam'da ev yangını kullanılamaz hasara yol açtı

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Bedirbey Mahallesi'nde çıkan ev yangını, 112 ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü; can kaybı yok, ev kullanılamaz halde.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 15:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Acıpayam'da ev yangını kullanılamaz hasara yol açtı

yangına hızlı müdahale sonucu kontrol sağlandı:

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Bedirbey Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, çevredekilerin durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine ekiplerin bölgeye yönlendirilmesiyle söndürüldü. İhbarı alan itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak müdahalede bulundu ve alevleri kontrol altına aldı.

müdahale ve olayın seyrine ilişkin ayrıntılar:

İtfaiyenin çalışmalarıyla yangın büyümeden söndürüldü. Yetkililer, yangın sırasında can kaybı veya yaralanma bildirilmediğini, ancak söz konusu evin kullanılamaz hale geldiğini aktardı. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldığı bildirildi.

etkiler ve yerel müdahale koordinasyonu:

Yangın ihbarına verilen hızlı yanıt, daha büyük çaplı bir felaketin önüne geçti. Bölgedeki güvenlik ve itfaiye birimlerinin koordinasyonu sonucu çevrede yaşayanların güvenliğinin sağlandığı, hasar gören evde maddi kayıp meydana geldiği ifade edildi.

Olayın kesin nedeni yetkililerce açıklanmadı; resmi açıklamalar ve devam eden inceleme sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak.

DENİZLİ’NİN ACIPAYAM İLÇESİNDE ÇIKAN EV YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE...

DENİZLİ’NİN ACIPAYAM İLÇESİNDE ÇIKAN EV YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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