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Kocaelispor sahasında Çaykur Rizespor'a karşı 15 dakikada golsüz eşitlik

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Kocaelispor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor; 15 dakika golsüz eşitlikle geçti, maç halen devam ediyor.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 16:27

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kocaelispor sahasında Çaykur Rizespor'a karşı 15 dakikada golsüz eşitlik

Kocaelispor - Çaykur Rizespor: maçta 15. dakikada 0-0

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan karşılaşmada Kocaelispor, kendi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. İlk 15 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı ve maç devam ediyor.

Maçın ilk bölümü

Karşılaşmanın açılış bölümünde her iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi; net gol pozisyonları sınırlı kaldı. Defans ve orta saha mücadeleleri ön plandaydı, hücum organizasyonları henüz sonuca ulaşmadı.

İlerleyen dakikalarda öne çıkacak dinamikler

Tempo ve risk alma düzeyi arttıkça maçın dengesi değişebilir. 15. dakikada 0-0 olan skor, kanat atakları veya duran top organizasyonlarıyla bozulabilir; müsabaka halen sürüyor ve sonraki dakikalar belirleyici olacak.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 10. HAFTASINDA KOCAELİSPOR, SAHASINDA ÇAYKUR RİZESPOR İLE KARŞILAŞIYOR....

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 10. HAFTASINDA KOCAELİSPOR, SAHASINDA ÇAYKUR RİZESPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKADA 15 DAKİKA GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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