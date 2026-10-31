Kültür ve lezzetler Eminönü'nde buluştu: Samsun tanıtım günleri lansmanı yapıldı

Kültür ve lezzetlerin tanıtımı Eminönü'nde yapıldı

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 5-8 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan Samsun Tanıtım Günleri etkinliği için lansman, Eminönü Yeni Cami Meydanı'nda gerçekleştirildi. Lansmanda Samsun'un yöresel mutfağı, halk oyunları ve kültürel tanıtımlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Lansmanda sunulan yöresel lezzetler:

Etkinlikte vatandaşlara Samsun mutfağından örnekler ikram edildi. Lansmanda dağıtılan yiyecekler arasında keşkek, karalahana çorbası, mısır ekmeği ve Bafra pidesi yer aldı. Program boyunca davul zurna eşliğinde halk oyunları gösterileri de sunularak tanıtıma görsel bir zenginlik eklendi.

Organizasyonun hedefleri ve hazırlıklar:

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu Başkanı Hasan Kaya Aşçı, lansmanda yaptığı açıklamada etkinliğin herkesin ulaşabileceği bir mekânda yapılacağını vurguladı. Aşçı, 'Bu tanıtım günlerinde 360 dernek ve 22 federasyonla birlikte bir araya geliyoruz. Hedefimiz Samsun'un kültürünü, mutfağını ve ürünlerini geniş kitlelere ulaştırmak' dedi.

Açıklamada ayrıca Samsun'dan gelecek ürünlerin, özellikle Bafra ovasından temin edilecek sebze ve diğer malzemelerin etkinlik alanında sergileneceği ve ziyaretçilere dağıtılacağı belirtildi. Başkan Aşçı, bir milyona yakın Samsunlu nüfus ve büyük sivil toplum ağıyla organizasyonun kapsamlı bir tanıtım fırsatı sunduğunu ifade etti.

Hazırlıkların bir aydır sürdüğü, kadın kolları, federasyon ve dernek başkanlarının iş birliğiyle organizasyonun yürütüldüğü kaydedildi. Aşçı lansman çağrısını yineleyerek tüm hemşehrilerini ve misafirleri etkinliğe davet etti.

Program, ikram ve folklor gösterileriyle devam etti ve lansman bölgedeki yoğun ilgiyle sonlandı.

Samsun Tanıtım Günleri’nin lansmanı Eminönü’nde yapıldı