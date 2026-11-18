Acıpayam'da voleybol heyecanı devam ediyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde oynanan Uzman Posta Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi karşılaşmasında Acıpayam Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü, evinde Güner Karakaya Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekip maça beklenen başlangıcı yapamayarak ilk seti rakibine verdi. Ancak taraftar desteğini arkasına alan Acıpayam temsilcisi, oyundaki istikrarı ve savunma sertliğini artırarak sonraki üç seti kazandı ve parkeden galip ayrıldı.

maçın kırılma anları:

İlk setin ardından takım disiplinindeki düzelme ve blok-karşılama performansındaki iyileşme maçın seyrini değiştirdi. Acıpayam uzun rallilerde topu daha iyi tutup hücum organizasyonlarını çeşitlendirince rakibin dengesi bozuldu ve üst üste setler gelmeye başladı.

play-off hedefi:

Antrenör Yusuf Yıldırım, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede oyuncuların ilk setin kaybedilmesine rağmen mücadeleden kopmamalarının önemine dikkat çekti. Yıldırım, takım içindeki birlikteliğin galibiyette belirleyici olduğunu vurguladı ve genç kadrolarıyla ligdeki hedeflerinin play-off olduğunu, alınan her galibiyetin bu hedefe ulaşmada ayrı bir değere sahip olduğunu belirtti.

UZMAN POSTA TÜRKİYE ERKEKLER VOLEYBOL 2. LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN ACIPAYAM GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ, SAHASINDA AĞIRLADIĞI GÜNER KARAKAYA SPOR KULÜBÜ’NÜ 3-1 MAĞLUP ETTİ.