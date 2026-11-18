Bilecik'te yeni adıyla süper amatör lig açılışı: ilk haftada iki erteleme

gruplar ve ilk hafta maç programı:

Bilecik Süper Amatör Lig 2026-2027 sezonu A ve B Gruplarıyla 21-22 Kasım tarihlerinde başlıyor. A Grubu'nda Vezirhanspor, Söğütspor, Bozüyükspor, Gülümbespor, Osmaneli Gençlerbirliğispor, Kandillispor ve 1969 Bilecikspor yer alıyor. B Grubu'nda ise Karaköyspor, 1299 Bilecikspor Kulübü, Kürespor, Vitraspor, Cihangazispor, Pazaryerispor ve Akpınarspor mücadele edecek.

21-22 Kasım gününde A Grubu'nda 22 Kasım Pazar saat 13:00'te Bozüyük Sentetik Saha'da Bozüyükspor-Kandirlispor, aynı saatte Osmaneli Sentetik Sahası'nda Osmaneli Gençlerbirliğispor-Gülümbespor oynanacak. Bu grupta Vezirhanspor BAY geçecek.

B Grubu'nda 21 Kasım Cumartesi saat 13:00'te Söğüt İlçe Stadı'nda Kürespor-Pazaryerispor, aynı saatte Bozüyük 1. Nolu Sentetik Sahası'nda Cihangazispor-Vitraspor karşılaşması planlandı. Bu grupta Karaköyspor BAY geçecek.

ertelemeler ve nedenleri:

İlk hafta programında toplam iki maç ileri bir tarihe alındı. A Grubu'nda 1969 Bilecikspor Kulübü - Söğütspor maçı, 1969 Bilecikspor Kulübü'nün bazı oyuncularının Üniversite Ligi'nde yer alması nedeniyle ertelendi. B Grubu'nda ise Akpınarspor-1299 Bilecikspor Kulübü karşılaşması 1299 Bilecikspor Kulübü'nün bazı oyuncularının Üniversite Ligi'ne katılması sebebiyle ileri tarihe alındı.

lig formatı ve başkanın mesajı:

ASKF Başkanı Nusret Tosun, ligde çift devreli sistem uygulanacağını, son iki sıradaki takımların Bilecik 1. Amatör Lig'e düşeceğini ve ilk üç sıranın şampiyonluk için play-off oynayacağını açıkladı. Tosun, "Bu yıl Bilecik 1. Amatör Lig’in adı Süper Amatör Lig olarak değiştirildi. Hafta sonu başlayacak ligimizde kulüplerimize başarılar diler, kazasız belasız bir lig temenni ederiz" dedi.

ASKF BAŞKANI NUSRET TOSUN,