Gazişehir sportif genç takımlarıyla turnuvadan başarıyla ayrıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 19. Junior Cup Turnuvası'nda Gazişehir Sportif Futbol Kulübü, altyapı yatırımlarının karşılığını iki ayrı yaş kategorisinde aldığı derecelerle gösterdi. Organizasyona Türkiye'nin farklı bölgelerinden 50'ye yakın kulüp ve futbol okulu katıldı ve yüzlerce genç sporcu yeteneklerini sergiledi.

turnuvada alınan dereceler:

Gazişehirli gençler, 2013-2014 yaş kategorisinde şampiyonluk ipini göğüslerken, 2015-2016 yaş kategorisinde ikincilik elde ederek turnuvayı iki kupa ile tamamladı. Bu sonuçlar, kulübün altyapıya verdiği önem ve sistemli antrenman programlarının somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

oyuncuların performansı ve kulübün kazanımları:

Turnuva boyunca Gazişehirli sporcuların mücadele gücü, oyun disiplini ve takım oyunu dikkat çekti. Farklı futbol kültürlerinden gelen takımlarla karşılaşma fırsatı bulan gençler, saha içindeki performanslarının yanı sıra yeni dostluklar ve tecrübeler de kazandı. Organizasyonu takip eden altyapı antrenörleri ve futbolseverler, Gazişehirli oyuncuların sergilediği takım ruhunu övdü.

Kulüp için elde edilen kupalar kadar, genç sporcuların sahada edindiği tecrübe ve takım dayanışması da önemli bir kazanım olarak öne çıktı. Bu başarı, Gazişehir Sportif'in altyapı planlaması ve genç yetenekleri geliştirme stratejisinin doğrulandığını gösteriyor.

Gazişehir Sportif Futbol Kulübü Antrenörü Mehmet Özbahar, turnuvanın sporcular açısından verimli geçtiğini belirterek elde edilen sonuçlardan memnuniyet duyduklarını ifade etti ve altyapı çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

GAZİŞEHİR SPORTİF FUTBOL KULÜBÜ, ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE DÜZENLENEN 19. JUNİOR CUP TURNUVASI’NDA ELDE ETTİĞİ DERECELERLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ.