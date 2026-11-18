Ziyaret turu ve ev buluşmaları:

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve beraberindeki heyet, ilçe sakinlerini kapılarında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Heyet, ilk olarak Beşikli Mahalle Muhtarı Bayram Keteci’nin oğlu Halil İbrahim’i ziyaret etti. Ardından Hacı Mehmet Konuk’u evinde görüp sağlık ve şifa temennisinde bulunan Tekin, son olarak Dereboğaz Mahallesi sakini Hatice Kırbaş’ı ziyaret ederek acil şifalar diledi.

Başkan Tekin'in mesajı:

Tekin, ziyaretlerine ilişkin paylaşımlarında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Vatandaşlarla kurduğu yakın iletişimi sürdüren Başkan, yalnızca sevinçli günlerde değil; hastalıkta ve zor zamanlarda da hemşerilerinin yanında olmanın önemine dikkat çekti.

Belediyecilikte yaklaşım:

Başkan Tekin'in ev ziyaretleri, Pazaryeri'nde belediyeciliğin insan odaklı yüzünü gösteriyor; ziyaretler hem moral hem de toplumsal bağların güçlenmesine katkı sağlıyor. Tekin'in bu yaklaşımı, yerel yönetimin sahada ve vatandaşla iç içe olma anlayışını öne çıkarıyor.

BAŞKAN TEKİN’DEN GÖNÜL ZİYARETLERİ