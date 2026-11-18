Körfez Gençlerbirliği repeat şampiyonluğunu Ankara'da ilan etti

15’li Ragbi Kadınlar Ligi finalinde Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Ankara Çubuk Esenboğa Spor Tesisi’nde karşılaştığı Kütahya Yurdum SK karşısında zorlu bir mücadele sonunda 22-20'lik skorla galip gelerek üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu. Kulüp açıklamasına göre ekip sezon boyunca oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak namağlup şampiyonluğa ulaştı.

yarı final ve final anları:

Grubunu lider tamamlayan Körfez ekibi yarı finalde Beyazgül SK'yi 24-10 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı. Final maçında ekip, karşılaşma boyunca dört kez geriye düşmesine rağmen oyun disiplinini koruyup geri dönüşler yaparak rakibini 22-20 ile mağlup etti. Organizasyonun üçüncülük maçında ise Ankara Ragbi SK, Beyazgül SK'yi 32-17 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

kadro, emekçileri ve ödül töreni:

Körfez Gençlerbirliği 15’li Ragbi Kadın Takımı kadrosunda Meryem Şavk, Ayşenur Yılmaz, Ceyda Güven, Sedanur Alagöz, Tuğba Nur Yavuz, Hilal Karagöz, Ferhan Sultan Sezgin, Sümeyye Sarsılmaz, Eylül Kartal, Ayten Alataşlı, Neslihan Güven, Ecmel Rana Çayır, Ebrar Aslan, Ayşenur Ünal, Hira Uzun, Ceren İrem Albayrak, Eylül Albayrak, Zehra Karakayalı, Ravzanur Akyol, Nehar Yılmaz ve Sena Sandıkçı yer aldı. Kulüp, şampiyonlukta emeği geçen sporcuların yanı sıra antrenör İhsan Demirtaş, idareciler Nihal Kara ve Erhan Kara, Berk Kara ile kulüp müdürü Ali Osman Baş'a teşekkür etti.

Açıklamada ayrıca Körfez Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Şener Söğüt ile Ragbi Federasyonu Asbaşkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt'un desteklerine vurgu yapıldı. Şampiyonluk kupası ve madalyalar Ragbi Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Erhan Kara ile Flag Futbol MHK Başkanı Begüm Tokyay tarafından sporculara takdim edildi.

Kulüp yetkilileri, takımın 2025 yılında kazandığı şampiyonluk unvanını 2026 yılında da koruyarak Türkiye’de düzenlenen 15’li Kadınlar Ragbi Ligi’nin ilk iki organizasyonunu şampiyon tamamladığını belirtti.

KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ 15'Lİ RAGBİ KADIN TAKIMI, 15'Lİ RAGBİ KADINLAR LİGİ FİNALİNDE KÜTAHYA YURDUM SK'Yİ 22-20 YENEREK ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU.