Acıyla yaşayan damak: tatlıyı bile pul biberle tüketen esnaf

acıyla tanışması:

Samsun’da yaşayan Caner Özsercan (37), yıllar önce Kahramanmaraş gezisinde tattığı acı pul biberin ardından beslenme alışkanlığını tamamen değiştirdi. 15 yıldır esnaf olduğunu, yediği ve içtiği hemen her şeye pul biber eklemeye başladığını söylüyor. Bu düzenin yaklaşık 10 yıldır sürdüğünü belirtiyor.

Özsercan, "Acı benim hayatım" diyerek, su, çorba, tatlı, çay ve hatta yoğurda kadar akla gelebilecek her şeye pul biber serptiğini anlatıyor. Ona göre özellikle tatlı ile pul biberin birlikteliği ilginç bir lezzet sunuyor; çayı da pul bibersiz içemiyor.

günlük ritüelleri ve servis biçimi:

Geceleri yoğurduna bile pul biber eklediğini söyleyen Özsercan, eşinin akşamları hazırladığı çay tepsisinde çay, şeker ve küçük bir tas içinde pul biber bulunduğunu belirtti. Çevresindekiler ilk kez gördüklerinde şaşırıyor, bazıları ise ondan görüp denemeye başlıyor.

çevre tepkisi ve çocuklarının yorumu:

Eşi zaman zaman Özsercan’ın alışkanlığını denese de çoğunlukla farklı tatlara geri dönüyor. Küçük oğlu Rüzgar Özsercan (9) ise babasının her şeyi acı biberle yemesinden etkilendiğini, denediğinde çok acılandığını ancak büyüyünce babası gibi yemek istediğini söylüyor: "Bazen çok acı geliyor, hatta gözümden yaş bile geliyor."

Caner Özsercan, acı pul biberi günlük yaşamının vazgeçilmezi olarak tanımlıyor ve farklı yiyecekleri bu alışkanlıkla tüketmeye devam ediyor.

SAMSUN’DA CANER ÖZSERCAN İSİMLİ VATANDAŞ, YEDİĞİ VE İÇTİĞİ HER ŞEYE ACI PUL BİBER KATIYOR. TATLIYI BİLE ACI BİBERLE TÜKETEN ÖZSERCAN’I GÖRENLER İSE GÖZLERİNE İNANAMIYOR.