Cergy-Pontoise'de 6 milyar euroluk tema parkı tartışması

projenin kapsamı ve belirsizlikleri:

Suudi Arabistan tarafından Paris yakınlarındaki Cergy-Pontoise bölgesine planlanan ve üç büyük tema parkını içerecek olan proje, yaklaşık 6 milyar euro büyüklüğünde. Projeyle ilgili mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında 24 Ağustos'ta imzalandı. Macron projenin 'olağanüstü' olduğunu söylemiş olsa da, sözleşmenin ayrıntıları ve uygulamaya ilişkin kesin takvim hâlâ netleşmedi.

Projenin hayata geçirilmesi planlanan kuruluş Suudi Arabistan merkezli Qiddiya Yatırım Şirketi olarak belirtiliyor; ancak şirketin ilgili lisansa sahip olmadığı ve resmi açılış takvimi açıklanmadığı bildirildi. Plan dahilinde yer alacak parklardan birinin manga evrenine ayrılması, özellikle Dragon Ball temalı bir bölümün gündemde olması dikkat çekiyor.

bölge sakinlerinin endişeleri:

Parkların inşa edilmesi planlanan alan; meşe, kayın ve dişbudak ağaçlarının oluşturduğu geniş bir ormanlık bölge ile 1987-1991 yılları arasında faaliyet göstermiş eski Mirapolis eğlence parkının arazisini kapsıyor. Uzun yıllardır bölgede yaşayan aileler, alanın mevcut kullanımının ve yerleşik düzenin değişmesinden kaygı duyuyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir bölge sakini proje hakkında 'Suudi Arabistan buraya 6 milyar euro harcayacakmış. Herhalde bizi de unutmazlar. Biz 30 yılı aşkın süredir burada yaşıyoruz. Bundan haberdar olduklarını düşünüyoruz' dedi. Bölge halkı, arazideki mevcut karavan yerleşimleri, yeşil alanların korunması ve yaşam biçiminin son bulması gibi doğrudan etkilerden endişe ediyor.

ulaşım, konut ve zaman çizelgesi:

Projenin getirebileceği en somut sonuçlardan biri olarak, yetkililer 22 bin kişilik istihdam beklentisinden söz ediyor. Ancak böyle büyük bir yatırımı taşıyacak altyapı ve ulaşım planlarının nasıl düzenleneceği, bölgedeki konut talebine ve çevresel etkilere ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

Cergy-Pontoise kentsel topluluğu Başkanı ve Cergy Belediye Başkanı Jean-Paul Jeandon, projenin tamamlanması için makul bir sürenin 8-10 yıl olabileceğini ifade etti. Buna karşın daha önce yapılan açıklamalarda üç büyük tema parkının yaklaşık 6 yıl içinde açılmasının hedeflendiği belirtilmişti; bu iki farklı süre hedefi, projenin takvimi konusundaki belirsizliği gösteriyor.

Sonuç olarak, proje hem ekonomik fırsatlar hem de çevresel, toplumsal ve altyapısal riskler barındırıyor. Resmi lisans süreçleri, detaylı etki değerlendirmeleri ve yerel kamunun bilgilendirilmesi, projenin ilerleyişinde belirleyici olacak.

Suudi Arabistan tarafından Fransa'nın başkenti Paris'in yakınlarındaki Cergy-Pontoise bölgesine yapılması planlanan ve üç büyük tema parkını kapsayan yaklaşık 6 milyar euroluk proje, 22 bin kişilik istihdam beklentisiyle öne çıkarken; çevre, ulaşım ve konut endişelerini de beraberinde getirdi.