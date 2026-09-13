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Kuyucak'ta eğitime odak: Kur'an kurslarının 2026-2027 yol haritası belirlendi

Kuyucak İlçe Müftülüğü koordinesinde yapılan seminerde 2026-2027 eğitim yılında Kur'an kursları için uygulanacak çalışma ve rehberlik esasları ele alındı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 14:01

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EDİTÖR: Emre Koç

Kuyucak'ta eğitime odak: Kur'an kurslarının 2026-2027 yol haritası belirlendi

Kuyucak'ta Kur'an kursları için hazırlık semineri

Kuyucak ilçesinde, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin Kur'an kursu uygulamaları değerlendirilmek üzere bir seminer düzenlendi. Kuyucak İlçe Müftülüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen programda kursların yeni döneme hazırlanması amaçlandı.

Seminerin kapsamı:

Seminere İlçe Müftüsü Mehmet Emin Avcı başkanlık etti. Bir gün süren programda kurslarda yürütülecek eğitim faaliyetleri, uygulama esasları ve rehberlik yöntemleri kapsamlı şekilde ele alındı. Katılımcılar arasında karşılıklı görüş alışverişi sağlanarak, pratik uygulamalara yönelik öneriler paylaşıldı.

Değerlendirmelerde; eğitimde verimliliğin artırılması, öğreticilerin yeni döneme adaptasyonu ve öğrenciler için sağlam bir rehberlik mekanizması oluşturulması öncelikli hedefler olarak belirlendi. Seminerde ayrıca uygulama takvimi ve denetim esasları hakkında genel çerçeve üzerinde mutabakat sağlandı.

Beklentiler ve yol haritası:

İlçe Müftülüğü, düzenlenen seminerin Kur'an kurslarında görev yapan eğitimcilerin hazırlık sürecine katkı sunacağını vurguladı. Yeni dönemde eğitim faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi için belirlenen esasların uygulanmasının önemine dikkat çekildi.

Program sonunda Kuyucak İlçe Müftülüğü 2026-2027 eğitim öğretim yılının Kur'an kursları, öğrenciler ve görevliler açısından hayırlı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.

AYDIN’IN KUYUCAK İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA KUR’AN KURSLARINDA YÜRÜTÜLECEK...

AYDIN’IN KUYUCAK İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA KUR’AN KURSLARINDA YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALARA YÖNELİK İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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