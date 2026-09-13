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Sınırdaki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

Kızılcahamam-Çerkeş sınırında çıkan orman yangını için ekipler sevk edildi; yangının nedeni henüz belirlenemedi, müdahale sürüyor.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Emre Koç

Sınırdaki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

Ankara-Çankırı sınırında orman yangını

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi ile Çankırı'nın Çerkeş ilçesinin sınırında bulunan ormanlık alanda yangın başladı. İlk belirlemelere göre yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale çalışmaları:

Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi ve söndürme ile kontrol altına alma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin sahadaki müdahaleleri devam ediyor, yetkililer yangına müdahale sürecini yakından takip ediyor.

Durum değerlendirmesi ve beklentiler:

Şu aşamada yangının nedenine ve alanda oluşan zararın boyutuna dair resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgeden gelecek yeni bilgilere göre müdahale planı ve önlemler güncellenecek; yetkililer vatandaşları güncel gelişmeler konusunda bilgilendireceklerini açıkladı.

Ankara-Çankırı sınırında orman yangını

Ankara-Çankırı sınırında orman yangını

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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