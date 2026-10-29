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Adalet bekleyişi 16 yıldır sürüyor: Aslı Baş davası yeniden ertelendi

Yargıtay'ın bozma kararıyla yeniden görülen Aslı Baş davası aile mazeretiyle ertelendi; baba Baş, 16 yıldır süren hukuk mücadelesinde kızının cinayete kurban gittiğini savunuyor.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 12:57

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adalet bekleyişi 16 yıldır sürüyor: Aslı Baş davası yeniden ertelendi

Dava süreci ve erteleme:

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 21 Temmuz 2010 tarihinde hayatını kaybeden Aslı Baş ile ilgili dava, Yargıtay'ın beraat kararını bozmasının ardından Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı. Bugünkü celseye aile tarafından mazeret bildirildiği için duruşma 21 Ocak 2027 tarihine ertelendi.

2003 yılında düzenlenen Miss Model Of Turkey yarışmasında birinci olan Aslı Baş, turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum'daki Tatil Köyü'ndeki villasının 6,5 metre yüksekliğindeki balkonundan düşerek yaşamını yitirmişti. Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından dava tekrar açılırken, mahkeme sürecindeki adli ve teknik inceleme iddiaları davanın odağında kalmaya devam ediyor.

Babanın iddiaları ve deliller:

Aslı Baş'ın Antalya'da yaşayan babası Mehmet Yavuz Baş, rahatsızlığı nedeniyle bugünkü duruşmaya katılamadığını belirtti. Baba Baş, 16 yıldır adalet arayışında olduklarını vurgulayarak kızının cinayete kurban gittiğini savundu. Baş, telefon kayıtlarının çözülmesinde teknik sorunlar yaşandığını ve bu nedenle konuşma içeriklerinin netleştirilemediğini söyledi.

Olay gecesine dair tanık ifadelerine de dikkat çeken Baş, bazı tanıkların olayı "çit bitkisine balıklama atlama" ya da "sportif atlama" olarak beyan ettiğini, ancak eteğin yırtılmaması ve elbisenin eksikliği gibi hususların bu anlatımla çeliştiğini iddia etti. Babaya göre, bu tür tutarsızlıklar ve delil eksiklikleri soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini engelledi.

Ailenin beklentisi ve duygusal yük:

Baba Baş, dava başladığında 62 yaşında olduğunu, bugün ise 78 yaşına geldiğini belirterek sürecin uzamasından duyduğu kaygıyı dile getirdi: "Benim ölümü mü bekliyorlar? Ben ölünce mahkeme bitecek mi?" ifadelerini kullandı. Baş ayrıca, adalete olan inancını kaybetmediğini; "Adalete olan inancım bugün olmazsa yarın tabii ki sonuçlanacak. Benim ahım var" şeklinde konuştu.

Acılı baba, kızının hayata pozitif bakışını ve ölmeden günler önce doğaya teşekkür eden bir yapıda olduğunu anlatarak, ailenin bu kayıpla birlikte yaşama sevincinin yok olduğunu ve büyük bir acı içinde olduklarını söyledi. Baş, yaşananların hem hukuki hem de duygusal boyutuyla aile üzerinde ağır bir yük bıraktığını vurguladı.

Mahkemenin bir sonraki celse tarihi olan 21 Ocak 2027e kadar süreçte teknik delillerin çözülmesi ve tarafların iddialarını destekleyecek belgelerin hazırlanması bekleniyor. Aile avukatları ve davaya ilişkin yetkililer, duruşma tarihine kadar dosyada eksik kalan hususların tamamlanması gerektiğini belirtiyor.

16 YILDIR HUKUK MÜCADELESİ VEREN BABA MEHMET YAVUZ BAŞ

16 YILDIR HUKUK MÜCADELESİ VEREN BABA MEHMET YAVUZ BAŞ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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