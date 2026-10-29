Şam'da Emevi meydanı'nda cumhuriyet coşkusu sergilendi

Şam'da kutlama gösterimi:

29 Ekim dolayısıyla Şam'ın simge noktalarından Emevi Meydanı'ndeki dev ekranda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümüne ilişkin bir kutlama videosu yayımlandı. Gösterim, Şam Büyükelçiliği tarafından hazırlandı ve meydandan geçenlerin dikkatini çekti.

Gösterimin içeriği ve mesajı:

Hazırlanan videoda Türk kültüründen kesitler ile Türkiye'nin köklü tarihini yansıtan görseller yer aldı. Yayında yer alan Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz mesajı, görüntülerin temasını tamamladı ve izleyicilerde bayram duygusunu öne çıkardı.

Kültürel ve diplomatik yansımalar:

Emevi Meydanı'ndaki gösterim, kutlama coşkusunu Şam'a taşıdı ve Türkiye ile Suriye arasındaki güçlü bağlar, ortak kültürel unsurlar ile gelişen karşılıklı anlayışın bir göstergesi olarak değerlendirildi. Meydandan geçenlerin dikkatini çeken sunum, Cumhuriyet Bayramı ruhunun sınırları aştığını gösterdi.

Şam Büyükelçiliği tarafından organize edilen bu tür etkinlikler, Cumhuriyet Bayramı'nın sadece yurt içinde değil, dünyanın farklı noktalarında da anıldığını ve kültürel ilişkilerin gündeme taşındığını ortaya koydu.

SURİYE’NİN BAŞKENTİ ŞAM’IN SİMGE NOKTALARINDAN EMEVİ MEYDANI’NDAKİ DEV EKRANDA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 103’ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA KUTLAMA VİDEOSU YAYIMLANDI.