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Bolu Dağı tüneli çıkışında çekirdek yüklü tırda balata yangını trafiği etkiledi

Bolu Dağı Tüneli çıkışında çekirdek yüklü Bulgar plakalı tırın balatalarında yangın çıktı; itfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikada alevleri kontrol altına aldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 13:24

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 13:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bolu Dağı tüneli çıkışında çekirdek yüklü tırda balata yangını trafiği etkiledi

Bolu Dağı tüneli çıkışında tır yangını

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde, Bolu Dağı Tüneli çıkışında çekirdek yüklü bir tırın balatalarında başlayan yangın kısa sürede dorsesine sıçradı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Bulgaristan plakalı BX 0835 HP plakalı tırın balatalarında ortaya çıkan alevler hızla büyüdü ve durum üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

müdahale ve trafik önlemleri:

Bölgeye sevk edilen Kaynaşlı ve Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, tırın tamamının alevlere teslim olmasını önlemek için yoğun çalışma yürüttü. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 30 dakika içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay nedeniyle otoyolun İstanbul istikametindeki bir şerit geçici olarak trafiğe kapatıldı ve trafik akışı ekiplerin müdahalesi süresince kısmi olarak etkilendi.

hasar ve soruşturma:

Söndürülen yangında tırın dorsesinin bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının balatalarda başladığı belirtilirken, kesin çıkış nedeni ve zarar tespit çalışmaları için ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı. Sürücünün durumu ve olaya ilişkin ek detaylar soruşturma ilerledikçe değerlendirilecek.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevlerin çevre araçlara ve tünel içinde daha geniş bir alana sıçraması engellendi; yetkililer sürücüleri benzer risklere karşı önlem almaya çağırdı.

ANADOLU OTOYOLU&#039;NUN BOLU DAĞI TÜNELİ ÇIKIŞINDA ÇEKİRDEK YÜKLÜ TIRIN BALATALARINDA ÇIKAN VE...

ANADOLU OTOYOLU'NUN BOLU DAĞI TÜNELİ ÇIKIŞINDA ÇEKİRDEK YÜKLÜ TIRIN BALATALARINDA ÇIKAN VE DORSESİNE SIÇRAYAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 30 DAKİKALIK MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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