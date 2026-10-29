Torbalı'da fabrika konteynerinde 810 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi

operasyon ve arama:

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Subaşı Mahallesi'nde bulunan bir fabrikanın alanındaki konteynerde uyuşturucu madde bulundurulduğu yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Yapılan planlı çalışma sonucunda 27 Ekim tarihinde konteynerde arama gerçekleştirildi.

Aramada 810 gram kubar esrar ile bir adet hassas terazi ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak S.K., S.B. ve G.G. adlı şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında ilgili birimler tarafından adli işlem başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER