Cumhuriyet ortak emanetimiz: İzmir kutlamalarında birlik ve gelecek vurgusu

İzmir'de 29 Ekim törenleri: İl başkanından birlik mesajı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılarak kent genelindeki kutlamalarda partisini ve vatandaşları temsil etti. Saygılı, programlarına 28 Ekim'de İzmir Valiliği tarafından düzenlenen Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı; AK Parti İzmir İl Teşkilatı ile Kadın ve Gençlik Kolları temsilcileri de törende hazır bulundu.

Törenlerde temsil:

Saygılı, akşam programında Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katıldı. 29 Ekim sabahı İzmir Valiliği'nde gerçekleştirilen törene iştirak eden Saygılı, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi kutlama programında vatandaşlarla bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı.

Cumhuriyet vurgusu ve gelecek hedefleri:

İl Başkanı Saygılı konuşmasında, '29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet'in milletimizin kendi geleceği üzerinde söz sahibi olma iradesi' olduğunu hatırlattı. Konuşmasında 'Cumhuriyet hepimizin ortak emaneti, Türkiye hepimizin ortak geleceğidir' ifadesini öne çıkaran Saygılı, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, istiklal kahramanları ve şehitlere rahmet ve minnetle andı.

Saygılı, Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü vesilesiyle bu mirası 'daha güçlü, daha müreffeh ve daha huzurlu bir ülkeyle gelecek nesillere teslim etmek' için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu, Cumhuriyetin ikinci asrına yön veren ortak bir gelecek hedefi olarak benimsediklerini söyledi ve üretim, savunma sanayi, sağlık ile teknoloji alanlarındaki adımların ülkeyi ileri taşıyacağına vurgu yaptı.

Kapanışta Saygılı, İzmir'in birikimine güven duyduklarını ifade ederek vatandaşlara seslendi ve 'Bu duygularla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum' diyerek konuşmasını tamamladı.

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BİLAL SAYGILI, CUMHURİYET’İN İLANININ 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA İZMİR’DE DÜZENLENEN TÖREN VE KUTLAMA PROGRAMLARINA KATILARAK CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSUNA ORTAK OLDU.