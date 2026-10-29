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Kadıköy'deki kurşunlamada izleri Sakarya'da kesildi

Kadıköy'de bir döviz bürosunu kurşunlayan 5 şüpheli, çalıntı plaka ve bungalov otelde saklanma izleriyle Sakarya'da yakalanıp tutuklandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 13:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kadıköy'deki kurşunlamada izleri Sakarya'da kesildi

Olayın gelişimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ekim tarihinde Kadıköy'de bir döviz bürosuna yönelik gerçekleştirilen silahla ateş edilmesi olayına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan incelemede, kimliği belirsiz bir kişinin döviz bürosuna ateş ettikten sonra yaya olarak olay yerinden uzaklaştığı ve kısa mesafede bekleyen bir araca binerek kaçtığı tespit edildi.

Deliller ve adres tespiti:

Olayda kullanılan Audi marka araçta yapılan çalışmada, aracın olay öncesinde başka bir araçtan çalınan plakayla trafiğe çıktığı belirlendi. Araç araştırmaları sonucu bunun gerçek plakasının tespit edilmesiyle birlikte araç sahibi ve olayla bağlantılı şahısların kimliklerine ulaşıldı. Aracın resmî kayıtlarda, yakalanan şüphelilerden K.F.E.'nin annesi H.E. adına kayıtlı olduğu rapor edildi.

Şüphelilerin bağlantıları ve hedef değerlendirmesi:

İncelemeler sırasında şüphelilerden K.F.E.'nin babasının eski Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Y.E. olduğu belirlendi. Soruşturma çerçevesinde ayrıca olayın hedefinin başka bir döviz bürosu olabileceği değerlendirmesi yapıldı; aynı adreste bulunan diğer döviz bürosu sahibi O.G.'nin daha önce iflas ettiği, piyasaya yüksek miktarda borcu bulunduğu ve alacaklılarıyla sık sık tartıştığı öğrenildi.

Sakarya operasyonu ve gözaltılar

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmada, şüphelilerin Sakarya'da faaliyet gösteren bir bungalov otelde konakladıkları tespit edildi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon sonucunda K.F.E. (27), A.K.Ç. (37), A.G. (30), Y.D. (42) ve F.E.K. (32) isimli beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından, 28 Ekim'de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildiler. Soruşturma, çalıntı plaka ve olayın organizasyonuna ilişkin verilerin değerlendirilmesiyle sürdürülüyor.

Kadıköy&#039;de döviz bürosunu kurşunlayıp çalıntı plakayla kaçan 5 şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de döviz bürosunu kurşunlayıp çalıntı plakayla kaçan 5 şüpheli tutuklandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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