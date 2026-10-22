Adalet çağrısı: Anadolu Aşiretler Federasyonu'ndan fon ve belediye iddialarına tepki

Anadolu Aşiretler Federasyonu'ndan açıklama

Anadolu Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan, kamuoyunda tartışılan fonlar, belediyeler ve kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili iddialara ilişkin federasyon adına kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Federasyonun temsil ettiği yapının niteliğine vurgu yapan Armağan, görüşlerin sadece hukuki değil aynı zamanda ahlaki ve vicdani boyutlarının da bulunduğunu belirtti.

soruşturma talebi ve hukukun üstünlüğü:

Armağan, Türkiye genelinde 350’den fazla aşiretin, kanaat önderlerinin, din âlimlerinin, seydaların, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin temsil edildiği bir çatı kuruluşu olarak, kamu vicdanını yaralayan yolsuzluk, usulsüzlük ve haksız kazanç iddialarının kararlılıkla soruşturulması gerektiğini söyledi. Armağan, iddiaların kimleri kapsadığına bakılmaksızın adaletin eksiksiz işletilmesi gerektiğini vurguladı ve "Hiçbir makam, hiçbir isim ve hiçbir nüfuz hukukun üzerinde değildir" ifadesini kullandı.

kamu kaynakları ve ahlaki sorumluluk:

Açıklamada, kamu kaynaklarının milletin ortak emaneti olduğu sıkça tekrarlandı. Armağan, soruşturmaların somut delillere dayanması ve masumiyet karinesinin korunması gerektiğini belirtti. Ayrıca suçlu bulunanlar hakkında gerekli hukuki yaptırımların uygulanmasının, toplumda güvenin sağlanması açısından hayati olduğunu kaydetti. Federasyon başkanı, emeğiyle zenginleşmeye karşı olmadıklarını; ancak haksız kazanç, kul hakkı ve kamu malının kötüye kullanılmasına karşı olduklarını dile getirdi.

Armağan, açıklamasında Hazreti Muhammed'in hadisine de atıfta bulunarak servet hırsının insanları ahlaki değerlerinden uzaklaştırabileceğini ve başkalarının haklarının ihlal edilmesine yol açabileceğini belirtti. Bu çerçevede kamu malının korunmasının yalnızca hukuki bir yükümlülük değil, aynı zamanda ahlaki ve vicdani bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Federasyonun yetkililere çağrısı ise net oldu: işçilerin emeğinin, yetimlerin hakkının ve devletin imkânlarının korunması gerekiyor. Armağan, hiç kimsenin makamını, servetini veya nüfuzunu ayrıcalık olarak görmemesi gerektiğini ve adaletin sağlanmasının toplumsal güveni güçlendireceğini söyledi. Açıklama, hiçbir makamın kalıcı, hiçbir servetin ebedi olmadığı hatırlatmasıyla tamamlandı.

Federasyonun açıklaması, kamu kaynakları ve belediyeler üzerinden gündeme gelen tartışmalara ilişkin toplumsal hassasiyeti öne çıkarırken, hukukun üstünlüğü ve şeffaf soruşturma beklentisini yeniden gündeme taşıdı.

ANADOLU AŞİRETLER FEDERASYONU GENEL BAŞKANI FERHAT ARMAĞAN, FEDERASYON ADINA YAPTIĞI AÇIKLAMADA, KAMUOYUNDA TARTIŞILAN FONLAR, BELEDİYELER VE KAMU KAYNAKLARININ KULLANIMIYLA İLGİLİ İDDİALARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.