Dolar 49,6222 +0,00%
Euro 55,7748 -0,06%
Bist 11.220,37 -3,08%
Altın Gram 6.482,55 -2,09%
EUR/USD 1,1221 -0,12%
Brent Petrol 111,63 +2,58%
--°

Yenigün'ün Balıkesir ziyaretinde çocuk hakları ve iklim gündemi öne çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Balıkesir'de Vali İsmail Ustaoğlu ile görüşerek çocuk hakları ve iklim farkındalığını konuştu.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 18:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yenigün'ün Balıkesir ziyaretinde çocuk hakları ve iklim gündemi öne çıktı

Valiyle görüşme sonrası bölgesel çocuk hakları buluşması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, bir dizi program ve temaslar için geldiği Balıkesir’de Vali İsmail Ustaoğlunu ziyaret etti. Görüşmenin ardından Vali Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu ile birlikte kentte düzenlenen toplantıya katıldı.

ziyaretin kapsamı:

Toplantıda, Balıkesir, Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar ve Bursa çocuk hakları komitelerinin üyeleri ile Türkiye Çocuk Hakları Danışma Kurulu üyesi Eda Nur Karacan hazır bulundu. Buluşma, il düzeyindeki komite temsilcilerini bir araya getirerek deneyim paylaşımı ve koordinasyon imkanı sağladı.

ele alınan konular:

Etkinlik çerçevesinde, Çocuk Hakları Ekseninde COP31 İklim Buluşması başlığı altında çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik yaklaşımlar ele alındı. Ayrıca, çocuklarda iklim değişikliği farkındalığının artırılmasına yönelik stratejiler ve yerel uygulama yöntemleri tartışıldı.

Görüşme, yerel yönetimler ile merkezi kurumlar arasındaki iş birliğinin pekiştirilmesi ve çocuk hakları ile çevresel bilinçlendirme çalışmalarının sahadaki etkinliğinin yükseltilmesi hedeflerine hizmet etti. Yetkililer, toplantının devam eden programlar için yol gösterici olacağını belirtti.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKAN YARDIMCISI LEMAN YENİGÜN, BALIKESİR VALİSİ İSMAİL USTAOĞLU’NU...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKAN YARDIMCISI LEMAN YENİGÜN, BALIKESİR VALİSİ İSMAİL USTAOĞLU’NU ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bodrum'da coşku sokaklara taşınıyor: Cumhuriyet Bayramı programı hazır
images

Düzce'nin altyapı atılımını marka şehirler zirvesinde anlattı
images

Kütahya için Ankara'da üretim, yatırım ve istihdam gündemi
images

Aziz Sancar'ın memleket bağları ve beyin kanseri çalışmalarındaki son durum

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kızına fincan takımı almak isteyen engelli kadın sahte ödeme tuzağına düştü

çorum'da sanayi ve inşaat sahalarını hedef alan hırsızlık çetesine 9 tutuklama

Keçiören'de trafoya giren zihinsel engelli kişinin yanarak ölümü soruşturuluyor

Çankırı'da 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi