Yenigün'ün Balıkesir ziyaretinde çocuk hakları ve iklim gündemi öne çıktı

Valiyle görüşme sonrası bölgesel çocuk hakları buluşması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, bir dizi program ve temaslar için geldiği Balıkesir’de Vali İsmail Ustaoğlunu ziyaret etti. Görüşmenin ardından Vali Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu ile birlikte kentte düzenlenen toplantıya katıldı.

ziyaretin kapsamı:

Toplantıda, Balıkesir, Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar ve Bursa çocuk hakları komitelerinin üyeleri ile Türkiye Çocuk Hakları Danışma Kurulu üyesi Eda Nur Karacan hazır bulundu. Buluşma, il düzeyindeki komite temsilcilerini bir araya getirerek deneyim paylaşımı ve koordinasyon imkanı sağladı.

ele alınan konular:

Etkinlik çerçevesinde, Çocuk Hakları Ekseninde COP31 İklim Buluşması başlığı altında çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik yaklaşımlar ele alındı. Ayrıca, çocuklarda iklim değişikliği farkındalığının artırılmasına yönelik stratejiler ve yerel uygulama yöntemleri tartışıldı.

Görüşme, yerel yönetimler ile merkezi kurumlar arasındaki iş birliğinin pekiştirilmesi ve çocuk hakları ile çevresel bilinçlendirme çalışmalarının sahadaki etkinliğinin yükseltilmesi hedeflerine hizmet etti. Yetkililer, toplantının devam eden programlar için yol gösterici olacağını belirtti.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKAN YARDIMCISI LEMAN YENİGÜN, BALIKESİR VALİSİ İSMAİL USTAOĞLU’NU ZİYARET ETTİ.