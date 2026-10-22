Bodrum'da coşku sokaklara taşınıyor: Cumhuriyet Bayramı programı hazır

Bodrum'da cumhuriyet bayramı programı:

Bodrum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi törenlerden akşam fener alaylarına kadar kapsamlı bir programla kutlanacak. Etkinlikler, 28 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek çelenk sunma töreniyle başlayıp 29 Ekim Perşembe günü sürecek resmi ve halk etkinlikleriyle devam edecek.

Günün ilk etkinlikleri ve resmi törenler:

Kutlama programı kapsamında 28 Ekim Çarşamba saat 13.00'te Bodrum Kaymakamlığı tarafından Belediye Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlenecek. 29 Ekim Perşembe günü ise sabah 09.30'da Kaymakamlık Makamında tebrikat töreni gerçekleştirilecek.

Resmi törenlerin ardından kent içinde kortej yürüyüşleri yapılacak; 10.00'da Eski Otogar'dan başlayacak yürüyüş Bodrum Kalesi'ne yönelirken, 10.30'da Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde 103. yıl kutlama töreni gerçekleştirilecek.

Akşam fener alayları ve konserler:

Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde akşam programı fener alayları ve konserlerle sürecek. Cumhuriyet coşkusu, 29 Ekim Perşembe günü 19.23'te iki ayrı noktada eş zamanlı olarak başlayacak fener alaylarıyla kent sokaklarına taşınacak.

Bodrum merkezde kortej Milta Bodrum Marina'dan başlayıp Bodrum Belediye Meydanı'nda son bulacak. Turgutreis'te ise kortej yürüyüşü Akçaalan Çok Amaçlı Salon önünden başlayarak Turgutreis Atatürk Meydanı'na kadar devam edecek.

Fener alaylarının ardından saat 20.15'te her iki meydanda da konserler düzenlenecek. Bodrum Belediye Meydanı'nda son dönemin ilgiyle takip edilen müzik grubu Dedublüman sahne alacak; Turgutreis Atatürk Meydanı'nda ise Türk pop müziğinin sevilen ismi Fettah Can dinleyicilerle buluşacak.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum halkını ve kentte bulunan misafirleri Türk bayraklarıyla fener alayına ve konser alanlarına katılarak Cumhuriyet coşkusunu paylaşmaya davet etti. Vatandaşlar planlanan etkinliklerle hem resmi törenleri hem de akşam eğlencelerini birlikte yaşayacak.

MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK.