Samsunspor Sekongo'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

maçın ilk yarı özeti:

Trendyol Süper Lig 11. haftasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor lehine 1-0 sonuçlandı. Mücadelenin bu bölümünde her iki ekip de gol fırsatları yakalarken, oyunun belirleyici anı 39. dakikada geldi ve Sekongo takımını öne geçirdi. Karşılaşma, statü gereği tempolu geçti ve kaleciler birkaç önemli kurtarışa imza attı.

ilk yarı dakikaları:

15. dakikada Afonso'nun pasıyla topla buluşan Coulibaly, ceza sahasına girerek yerden bir şut çıkardı; kaleci Bahadır bu şutu çıkardı. 26. dakikada Dompe'nin sol kanattan ortasına altı pasta iyi yükselen Colley'in vuruşu üstten auta gitti. 31. dakikada Afonso'nun hızlı kullandığı serbest vuruş sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Sekongo'nun şutunu yine Bahadır son anda kurtardı. 39. dakikada Coulibaly'nin sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası civarından sert vuran Sekongo, topu ağlara göndererek skoru 1-0'a taşıdı.

kadrolar ve notlar:

Karşılaşma 19 Mayıs Stadı'nda oynanıyor. Hakem kadrosunda Gürcan Hasova, Mert Bulut ve Selim Şenöz yer aldı. Samsunspor'da başlayan 11; Bilal Bayazıt, Joe Mendes, Strahinja Erakovic, Igor Drapinski, Logi Tomasson, Elliot Watt, Samed Onur, Tanguy Coulibaly, Antoine Sekongo, Afonso Sousa ve Mohamed Bayo şeklinde kaydedildi. Teknik direktör Nenad Bjelica oldu. Konyaspor cephesinde ise kalede Bahadır Göngördü, savunmada Uğurcan Yazğılı, Chidozie Awaziem, Rayyan Baniya, Arthur Masuaku; orta saha ve hücum hattında Rajmund Toht, Melih İbrahimoğlu, Ebrima Colley, Diogo Gonçalves, Jean-Luc Dompe ve Mostafa Mohamed ilk 11'de yer aldı. Yedekler ve diğer detaylar maç raporunda belirtildi. İlk yarıda gol: Sekongo (dk. 39), sarı kartlar: Samed (Samsunspor), Masuaku (Konyaspor) olarak kaydedildi.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 11. HAFTASINDA SAMSUNSPOR, KONYASPOR'U AĞIRLIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI SAMSUNSPOR'UN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE GEÇİLDİ.