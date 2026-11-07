Batman’da üretimi artırmak için 137 ton sertifikalı mercimek tohumu dağıtıldı

Mercimek üretimine 137 tonluk destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Batman’da yürütülen Mercimek Üretiminin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde bu yıl 340 üreticiye toplam 137 bin 700 kilogram sertifikalı mercimek tohumu dağıtıldı. Uygulama, bölge tarımında üretim kapasitesini yükseltmeyi ve çiftçilerin verim ile kaliteye erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Dağıtımın kapsamı ve geçmiş veriler:

Projeyle son beş yılda Batman genelinde önemli bir tohum desteği sağlandı. Bu dönemde 2 bin 631 üreticiye, 70 bin dekar alanda ekilmek üzere toplam 992 bin 550 kilogram sertifikalı mercimek tohumu dağıtıldı. 2026 uygulaması içinse yaklaşık 10 bin dekar alanda üretim hedeflenerek, bu yılki dağıtım tamamlandı.

Yerel paydaşların katılımı ve hedefler:

Tohum dağıtım programına İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Tuncer, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Adnan İnanç, Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Numan Nasıroğlu, Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, Batman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Hivzullah Akdaş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile projeden yararlanan çiftçiler katıldı. Yetkililer programda projeye dair değerlendirmelerde bulunarak, bölgesel tarımsal potansiyelin daha etkin kullanılması, bitkisel üretimde verim ve kalitenin artırılması, ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi ve çiftçilerin desteklenmesinin öncelikli hedefler olduğunu vurguladı.

Projenin özellikle baklagil üretiminin yaygınlaştırılmasıyla bölge tarımına katkı sağlaması, çiftçilerin gelir kaynaklarını çeşitlendirmesi ve mercimek ekim alanlarının planlı şekilde artırılması bekleniyor. Dağıtılan sertifikalı tohumların kullanımının izlenmesi ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesiyle gelecek yıllarda verim artışına yönelik adımların sürdürülmesi planlanıyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TARIM ARAZİLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROJESİ KAPSAMINDA BATMAN'DA HAYATA GEÇİRİLEN MERCİMEK ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ İLE ÇİFTÇİLERE YÖNELİK SERTİFİKALI TOHUM DESTEĞİ SÜRÜYOR. PROJE KAPSAMINDA BU YIL 340 ÜRETİCİYE TOPLAM 137 BİN 700 KİLOGRAM SERTİFİKALI MERCİMEK TOHUMU DAĞITILDI.