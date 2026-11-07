Kepez'te otodrag heyecanı: Türkiye şampiyonası 4. ayak başladı

Organizasyon ve ilk gün:

Kepez Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve TOSFED organizasyonuyla yapılan Türkiye Otodrag Şampiyonası 4. Ayak müsabakaları, Aydoğmuş Mahallesi Fatih Terim Caddesi’ndeki Kepez Yeni Drag Pistinde başladı. İlk gün programında sporcular antrenman ve sıralama turlarında piste çıktı. Türkiye’nin farklı illerinden gelen yarışmacılar, araçlarının performansını test ederek sıralamadaki en iyi dereceyi yakalamaya çalıştı.

Kategoriler ve yarış formatı:

Organizasyonda sporcular altı ayrı kategoride mücadele ediyor: Sınıf 1 (Street), Sınıf 2 (Super Street), Sınıf 3 (Pro-Street), Sınıf 4 (Drag), Sınıf 5 (Pro-Drag) ve Sınıf 6 (Super Pro Drag). Her kategoride farklı motor ve araç özellikleri dikkate alınarak yapılan sıralama turları, yarın gerçekleştirilecek eleme ve final turlarında avantaj sağlayacak eşleşmeleri belirliyor. Saniyelerin ve yüzdelik performans farklarının mücadeleyi tayin ettiği organizasyonda, pilotların hem araç ayarları hem de sürüş becerileri öne çıkıyor.

Finaller ve beklenti:

Kepez Yeni Drag Pisti’nin teknik altyapısı yarışmacılara yüksek standartlarda yarış imkânı sunarken organizasyon, Antalya’da motor sporlarının gelişimine katkı sağlıyor. Antrenman ve sıralama turlarının ardından heyecan, yarın yapılacak eleme ve final mücadeleleriyle yükselecek. Sporcular kendi kategorilerinde en iyi dereceyi elde edip şampiyonluk kürsüsüne çıkmak için mücadele verecek; motor sporları tutkunları ise hız ve adrenalinin bir arada yaşandığı yarışlara tanıklık edecek.

KEPEZ BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN TÜRKİYE OTODRAG ŞAMPİYONASI 4. AYAK YARIŞLARI, KEPEZ YENİ DRAG PİSTİ’NDE ANTRENMAN VE SIRALAMA TURLARIYLA BAŞLADI.