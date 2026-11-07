Siyaseti koltuk hesabı yapmak için değil: Yüceer yeni parti üyeliğini bıraktı

Yüceer istifa kararını açıkladı:

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, üyesi olduğu Yeni Parti'den istifa ettiğini yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu. Yüceer, kararının gerekçesi olarak parti içindeki kişisel çıkar hesapları, kongre sürecinde yaşanan tartışmalar ve siyasi nezaketin zedelenmesini gösterdi.

Yüceer, istifasını açıklarken "Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım" ifadelerini kullandı ve kişisel ikbal ile makam mücadelelerinin ortak değerlerin önüne geçtiğini belirterek bu anlayışın içinde yer almayacağını vurguladı.

Kongre sürecinde yaşananlar:

Açıklamada, il kongresinin kendisinin hasta olduğu dönemde gerçekleştirildiği ve kurultay delegeliği üzerinden ortaya çıkan tartışmalara tepki gösterildiği belirtildi. Yüceer, kurultay delegesi listesine dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmadığını ifade ederken, meselenin sadece delege listesi olmadığını; yıllarca birlikte mücadele ettiği yol arkadaşlarına gösterilmesi gereken saygı ve siyasi nezaketin önemine dikkat çekti.

Öncelik tekirdağ hizmeti:

İstifa kararının ardından Yüceer, önceliğinin Tekirdağ olduğunu vurguladı. Kentin 11 ilçesinde vatandaşların altyapı, yol, su ve sosyal destek başta olmak üzere çözüm bekleyen talepleri bulunduğunu hatırlatan Yüceer, açıklamasını "Biz başımız dik, alnımız açık, hemşerilerimize karşı sorumluluğumuzun bilinciyle yolumuza devam edeceğiz. Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğim" sözleriyle tamamladı.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CANDAN YÜCEER, ÜYESİ OLDUĞU YENİ PARTİ’DEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI.