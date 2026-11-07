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Kayseri'ye yeni soluk: Çetinkaya KUMSmall'da ilk mağazasını açtı

Çetinkaya, Türkiye genelindeki 37. şubenin ardından Kayseri KUMSmall'da ilk mağazasını açtı; proje üretim, ihracat ve bölgesel istihdama odaklanıyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kayseri'ye yeni soluk: Çetinkaya KUMSmall'da ilk mağazasını açtı

Çetinkaya'nın KUMSmall açılışı:

Türkiye'nin en büyük mobilya AVM'si olarak tanımlanan KUMSmall içinde düzenlenen törenle Çetinkaya mağazası hizmete girdi. Kayseri'deki açılış, markanın şehirdeki ilk mağazası olması nedeniyle hem yerel ekonomi hem de mobilya tedarik zinciri açısından sembolik bir adım olarak değerlendirildi.

Açılış töreninde konuşan KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, projenin yerelde başlayan, sanayici, esnaf, belediyeler ve devlet işbirliğiyle şekillenen büyük bir oluşum olduğunu vurguladı ve buranın yalnızca perakende değil toptan satış ve ihracat hedefleri olan bir merkez olduğuna dikkat çekti.

tespitler ve hedefler:

Sarıkaya konuşmasında AVM'nin özelliklerine ilişkin bilgi vererek, 122 bin oturumu olduğu, kapalı alanının 300 bin metrekareyi bulduğu ve yapıda yaklaşık 200 mobilya mağazası bulunduğunu aktardı. Sarıkaya, OSB'lerde ve sanayi sitelerinde üretilen ürünlerin burada vitrine çıktığını, AVM'nin aylık ziyaretçi sayısının yaklaşık 400 bin olduğunu belirtti ve kümelenmenin hem Türkiye pazarına hem de dünya pazarına açılma hedefi taşıdığını söyledi.

Konuşmada ayrıca Çetinkaya ile yaklaşık dokuz yıl önce başlayan ilişkiden söz edilerek, 'bugün yarım kalan hikayeyi tamamlıyoruz' ifadesi kullanıldı.

konuşmacılar ve bölgesel beklentiler:

Ömer Çetinkaya açılışta kaliteyi uygun fiyatla buluşturduklarını vurguladı; merhum iş insanı Sakıp Sabancının da Çetinkaya'dan giyindiğini hatırlatarak, ağabeyi Fehmi Çetinkaya ile ABD'de yaşadıkları anıyı paylaştı ve Kayseri'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Çetinkaya'nın yarım asırlık tarihi, yerli ve milli üretim vurgusunu ön plana çıkararak markanın yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlayan büyük bir marka olduğunu söyledi ve markanın Kayseri'de olmasından duyduğu gururu dile getirdi.

Açılışa katılan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, bölgedeki yatırımlardan ve Mobilya Kent projesinden bahsetti. Elitaş, bölgede yaklaşık 800 civarında işyeri bulunduğunu, kooperatif enerjisiyle 5 MW çatı üstü kurulum gerçekleştirildiğini ve planlanan ilave 10 MW ile maliyetlerin düşürüleceğini belirtti. Ayrıca Ankara ve Niğde yolunun birleştiği alanda 2,5 milyon metrekarelik bir alanda yeni bir sanayi bölgesi planlandığını ve çevre yolunun kesiştiği yerde yaklaşık bin işyerinin hayata geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Durmuş Ayvaz tarafından yapılan dualarla mağaza hizmete açıldı. Açılışa il protokolü, Çetinkaya ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖMER ÇETİNKAYA; KALİTEYİ HALKLA UCUZA BULUŞTURDUĞUNU İFADE EDEREK HAYATINI KAYBEDEN KAYSERİLİ İŞ...

ÖMER ÇETİNKAYA; KALİTEYİ HALKLA UCUZA BULUŞTURDUĞUNU İFADE EDEREK HAYATINI KAYBEDEN KAYSERİLİ İŞ İNSANI SAKIP SABANCI'NIN DA ÇETİNKAYA'DAN GİYİNDİĞİNİ SÖYLEDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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