Doğanşehir'in Dermason fasulyesi tescille bölge markasına dönüşüyor

Tescilin önemi:

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine özgü Dermason Kuru Fasulyesi, coğrafi işaret tescili alarak resmi koruma altına girdi. Ürünün kendine has aroması ve kalitesi tescille güvenceye kavuşurken, ilçe için tescilli ürünler listesine yeni bir değer daha eklenmiş oldu.

Coğrafi işaretin amacı, sadece ürünün ismini korumak değil; kalite algısını güçlendirmek, tüketicide güven yaratmak ve bölge üreticilerinin marka değerini yükselterek pazar payını artırmaktır. Bu tür tesciller, yerel tarım ürünlerinin tanıtımında ve ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanmasında önemli rol oynar.

Belediye başkanının açıklaması:

Mehmet Bayram tescilin üreticiler ve ilçe tarımı açısından taşıdığı önemi vurgulayarak, "Toprağımızın bereketi ve ilçemizin gururu olan ürünümüzün kalitesini bu tescille taçlandırdık. Bu önemli başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, coğrafi işaretin Doğanşehir’imize, emektar üreticilerimize ve tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bayram'ın açıklaması, hem yerel üreticilerin emeklerinin görünürlüğünü artırma hem de Doğanşehir'in tarımsal kimliğini güçlendirme hedefini özetliyor. Belediye ve yerel aktörlerin ortak tanıtım çalışmalarıyla ürünün iç ve dış pazarlarda daha geniş kitlelere ulaşması bekleniyor.

Beklenen etkiler:

Coğrafi işaret tescili sayesinde Dermason Kuru Fasulyesinin marka değeri yükselirken, üreticilerin gelir istikrarına ve bölge ekonomisine dolaylı katkı sağlanması hedefleniyor. Ayrıca tescil, ürünün üretim yöntemlerinin korunması ve kalite standartlarının takip edilmesi açısından da hukuki dayanak sunuyor.

İlerleyen süreçte ambalajlama, tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle birlikte tüketici bilincinin artırılması; yerel kalkınma ve tarımsal sürdürülebilirlik hedeflerine katkı vermesi açısından önem taşıyor.

DOĞANŞEHİR DERMASON KURU FASULYESİ COĞRAFİ İŞARETLE TESCİLLENDİ