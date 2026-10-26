Antgıad'dan cumhuriyet için birlik ve gelecek çağrısı

antgıad cumhuriyetin 103. yılını baloyla kutladı:

ANTGİAD, Cumhuriyet’in 103. yılını kırmızı beyaz ağırlıklı bir atmosferde, bir otelde düzenlenen geleneksel Cumhuriyet Balosu ile kutladı. Gecede Cumhuriyet coşkusu ve milli duygular öne çıktı; davetliler Türk bayraklarıyla geceye eşlik etti. ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş geceye yaptığı konuşmada Cumhuriyetin korunması ve gelecek kuşaklara taşınması yönünde güçlü mesajlar verdi.

yavaş'ın vurguları: fedakarlık, eğitim ve ortak sorumluluk:

Konuşmasına Kurtuluş Savaşı kahramanlarının fedakarlıklarını anarak başlayan Yavaş, Seyit Onbaşı, Nene Hatun, Şerife Bacı ve Halide Edip Adıvar gibi isimleri hatırlattı ve Cumhuriyetin büyük fedakârlıklarla kurulduğunu vurguladı. Yavaş, özgürce alınan her nefeste ve gururla dalgalandırılan her bayrakta o kahramanların hakkı olduğunu belirtti.

Yavaş, Cumhuriyetin eğitimde fırsat eşitliği sağladığını belirterek bir ülkenin gerçek büyüklüğünün en yoksul çocuklarına açabildiği ufukla ölçüleceğini kaydetti. Konuşmanın merkezinde ise Cumhuriyet değerlerinin korunmasının ortak bir sorumluluk olduğu mesajı vardı. Bu çerçevede Cumhuriyetimizi sahiplenelim ve koruyalım çağrısında bulundu; Cumhuriyetin çocukların geleceği, kadın eşitliği, gençlerin umudu ve bilim insanlarının özgürlüğü gibi kazanımlarla özdeş olduğunu ifade etti.

cumhuriyet, hukuk ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişki:

Yavaş, güçlü bir ekonominin ancak güçlü kurumlar, hukukun üstünlüğü ve liyakat ile mümkün olacağını belirtti. İş dünyasının daha fazla üretim, istihdam, bilim ve teknolojiye yatırım yapmak zorunda olduğuna dikkat çeken Yavaş, bunun toplumsal refah ve güvenle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri zaferlerini Cumhuriyet ve çağdaşlaşma devrimleriyle taçlandırdığına dair değerlendirmeleriyle konuşmasını sürdürdü ve milletin ortak geleceğine sahip çıkma çağrısını yineledi.

geceye sanatçı performansı damga vurdu:

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan ünlü sanatçı Merve Özbey, sevilen şarkıları ve enerjik sahne performansıyla baloya renk kattı. Davetliler şarkılara eşlik ederken, kırmızı beyaz temalı dekor ve bayraklarla Cumhuriyetin 103. yılı coşkuyla kutlandı.

Yavaş kapanışında Mustafa Kemal Atatürk'e atıfla Cumhuriyetin akıl, bilim, demokrasi ve adalet ışığında daha da yüceltilmesi gerektiğini vurguladı. Gençlerin geleceklerini ülkede arayabilmesinin önemine işaret eden Yavaş, Cumhuriyetin gelecek kuşaklara daha güçlü şekilde devredilmesi gerektiğini belirterek sözlerini noktaladı.

ANTGİAD, CUMHURİYET'İN 103. YILINI BİR OTELDE DÜZENLENEN GELENEKSEL CUMHURİYET BALOSU İLE KUTLADI