Saimbeyli'de yarım dönüm ahududu bahçesi ekonomik fırsata dönüştü

ilk adım ve üretimin başlangıcı:

Adana’nın Saimbeyli ilçesine bağlı Gürleşen Mahallesi'nde yaşayan kadın üretici Melahat Durmuşoğlu, ilçede bir ilk olan ahududu bahçesini geçen yıl haziran ayında kurdu. Yaklaşık yarım dönümlük arazide başlayan deneme üretimi, bu yıl beklenenden fazla verim verdi ve ilk ürünler alındı.

verim ve hasat düzeni:

Durmuşoğlu, bahçesinden iki günde bir hasat yaptıklarını ve iki günde bir alınan ürün miktarının yaklaşık 35-40 kilo arasında değiştiğini söylüyor. Fidelerin geçen yıl dikilmesinin ardından bu yıl beklenenden yüksek verim alınması, hem üreticiyi hem de ziraat ekiplerini şaşırttı.

eğitim, destek ve tesisleşme:

Üretim sürecinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Üreten Kınalı Eller" projesi kapsamında verilen eğitimler ve teknik destek belirleyici oldu. Ayrıca Saimbeyli Belediyesi, bahçenin hazırlanması aşamasında üreticiye destek sağlayarak uygulamanın hayata geçmesini kolaylaştırdı. Bahçe, ilçede 820 rakım düzeyinde kuruldu.

işleme, pazarlama ve fiyatlandırma:

Ahududunun taze tüketiminin yanı sıra ziyan olmaması için işlenmeye de uygun olduğunu belirten Durmuşoğlu, ürünlerini reçel ve pestil olarak değerlendirmeye başladı. Ürünlerini Saimbeyli ve Tufanbeyli pazarlarında sergilediklerinde müşterilerde şaşkınlık yarandığını; çoğunlukla "dağdan mı buldun?" gibi tepkiler aldığını aktarıyor.

Hasat ve satış süreçleriyle ilgili olarak üretici, ahududunun kilogramını 500 liradan satışa sunduğunu belirtti. Reçele olan talebin özellikle arttığını söyleyen Durmuşoğlu, ürünlerin taze pazar talebinin yanı sıra işlenmiş ürün satışlarının da gelir sağladığını ifade etti.

gelecek planları ve tavsiyeler:

Ahududu yetiştiriciliğine bir toplantıda öneriyle başladığını anlatan Durmuşoğlu, "Ben bu işi yaparım dedim ve başardım" sözleriyle süreci özetliyor. Diğer üreticilere de yarım dönüm ya da bir dönüm arazide bu üretimi denemelerini öneren üretici, Saimbeyli’de sumağın, kirazın ve ayvanın olduğu gibi ahududunun da değerlendirilmesini ve ileride ihracatının mümkün olmasını istediğini belirtti.

Durmuşoğlu, üretimin yaygınlaşmasını arzuladığını ve bu modelin diğer kadın üreticiler için de ekonomik fırsat yaratabileceğine inandığını vurguladı.

ADANA'NIN SAİMBEYLİ İLÇESİNDE İLK KEZ AHUDUDU BAHÇESİ KURAN KADIN ÜRETİCİ MELAHAT DURMUŞOĞLU, YARIM DÖNÜMLÜK ARAZİDE YETİŞTİRDİĞİ MEYVELERLE DİKKAT ÇEKİYOR. GEÇEN YIL DİKTİĞİ FİDELERDEN BU YIL BEKLEDİĞİNİN ÜZERİNDE VERİM ALAN DURMUŞOĞLU, AHUDUDUDAN REÇEL VE PESTİL ÜRETMEYE BAŞLADI.