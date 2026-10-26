ATP iki küresel ödülle uluslararası arenada öne çıktı

ATP Yazılım Global Banking & Finance Awards 2026'da iki ödül aldı

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATP), Londra merkezli yayın Global Banking & Finance Review tarafından düzenlenen Global Banking & Finance Awards 2026 kapsamında iki ayrı kategoride ödüle layık görüldü. Şirket, finans sektörüne yönelik yazılım markası ATP Tradesoft ile 'Best Wealth Management Software Solution Provider - Türkiye 2026' ödülünü kazanırken, ATP Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Dr. Murat Aras da 'Best Technology CMO - Türkiye 2026' unvanını aldı.

ödüllerin kapsamı ve şirketin sunduğu çözümler:

ATP Tradesoft, aracı kurum, fon ve portföy yönetimi çözümleri sunuyor ve platformu, Borsa İstanbul’da rekabet eden sistemler arasındaki işlem hacminin yüzde 54'ünü yönetiyor. Şirketin geliştirdiği platformlar emir iletimi, risk yönetimi, operasyon ve raporlama süreçlerini bir arada sunarak finans kuruluşlarının işlem yükünü düzenli ve entegre bir yapıda yönetmesine olanak sağlıyor.

ATP'nin çözümleri, esnek entegrasyon kabiliyeti ve ölçeklenebilir altyapısıyla yüksek hacimli işlemlere yanıt veriyor; bu sayede bankalar, aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri operasyonel verimliliklerini artırıyor ve yatırımcılara sundukları dijital hizmetleri geliştirebiliyorlar.

yönetim yorumu ve uluslararası hedefler:

Ödülleri değerlendiren ATP Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Dr. Murat Aras, şu ifadeleri kullandı:

"Finans sektöründe rekabet gücü, teknolojiyi iş hedefleriyle buluşturabilmekten geçiyor. Şirket olarak teknolojinin değerini, müşterilerimizin işinde oluşturduğu sonuçlarla ölçüyoruz. ATP Tradesoft çözümleriyle aldığımız bu ödülü, mühendislik birikimimiz ve sektör uzmanlığımızla ürettiğimiz değerin uluslararası ölçekte takdir edilmesi olarak görüyoruz. Pazarlama yaklaşımımızın merkezinde müşterilerimizi anlamak, ihtiyaçlarını ürün geliştirme süreçlerine taşımak ve çözümlerimizin işlerine sağladığı katkıyı görünür kılmak yer alıyor. Kurumların stratejik BT iş ortağı olarak kurduğumuz uzun vadeli ilişkiler de bu yaklaşım üzerine şekilleniyor. Bana verilen ödülü de teknolojiyi geliştiren ve müşteri ihtiyaçlarıyla buluşturan tüm ekiplerimizin ortak başarısı olarak görüyorum. Bu iki ödül, Türkiye’de geliştirdiğimiz çözümleri uluslararası pazarlarda daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştırma hedefimizi destekleyen önemli bir motivasyon kaynağı."

ödül programı hakkında:

Global Banking & Finance Awards programı 2011 yılından bu yana bankacılık, finans ve teknoloji gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve yöneticilerin başarılarını ödüllendiriyor. Değerlendirmede adaylar yenilikçilik, performans, etki ve liderlik gibi ölçütlere göre değerlendiriliyor ve ATP'nin aldığı iki ödül şirketin hem ürün hem de liderlik alanındaki tanınırlığını pekiştirdi.

ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş., GLOBAL BANKİNG & FİNANCE REVİEW TARAFINDAN DÜZENLENEN GLOBAL BANKİNG & FİNANCE AWARDS 2026’DA İKİ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.