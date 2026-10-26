Yenişehir'de Alaylı göletine iletim hattı ile 595 dekar için can suyu

Alaylı sulama göletine ek iletim hattı kuruluyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Müdürlüğü, Yenişehir ilçesi Alaylı Mahallesi'ndeki Alaylı Sulama Göleti'nin kapasitesini artırmak için çalışma başlattı. Proje, bölgedeki tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticilerin suya erişimini kolaylaştırmak amacıyla planlandı. Yapılacak müdahaleler tamamlandığında 595 dekar tarım arazisinin sulama suyu ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

altyapı seferberliği ve yürütülen çalışmalar:

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vekili Şahin Biba öncülüğünde Nisan ayı itibarıyla 17 ilçede altyapı ağını güçlendirme çalışmalarını yoğunlaştırdı. BUSKİ ekipleri Eylül ayında 17 kilometrelik içme suyu hattı, 16 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 6,2 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi. Dokuzuncu ayda ayrıca 27.500 metrekare parke kaplama, 40.000 ton sıcak asfalt kaplama ve yama çalışması yapıldı; ekipler 6.000 metreden fazla dere temizliği de yaptı. BUSKİ, Ekim ayında da şehrin altyapısını güçlendirme çalışmalarını sürdürdü.

projenin teknik ayrıntıları:

Mevcut durumda 240.000 metreküp depolama kapasitesine sahip Alaylı Sulama Göleti, azalan yağışlar ve artan sulama ihtiyacı nedeniyle yetersiz kalıyordu. Soruna kalıcı çözüm sağlamak amacıyla BUSKİ, Evkaya Deresi'nden gölete yeni bir iletim hattı oluşturuyor. Proje kapsamında Evkaya Deresi üzerine yapılacak bentten alınacak su, farklı çaplarda borulardan oluşan 5.664 metrelik hat üzerinden gölete ulaştırılacak. Planlamaya göre saniyede yaklaşık 25 litre su gölete aktarılacak; böylece mevcut kaynakların daha verimli kullanılması ve sulamada süreklilik sağlanması amaçlanıyor. Çalışmalar devam ederken sistemin yakın zamanda hizmete alınması planlanıyor.

mahalle sakinlerinin beklentileri ve etkileri:

Alaylı Mahalle Muhtarı Kadir Çevik, bölgede ağırlıklı olarak hayvancılık yapıldığını ve yem ihtiyacının tarım ürünleri üzerinden karşılandığını belirtti. İklim değişikliği kaynaklı kuraklık nedeniyle göletin mevcut hacminin yeterli olmadığını vurgulayan Çevik, yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla tarımsal sulama ihtiyacının karşılanacağını ifade ederek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Mahalle sakinleri de projeyle birlikte âtıl kalan arazilerin yeniden ekime açılacağını ve gençlerin toprağın potansiyelini değerlendirerek gelir elde edebileceğini söyledi; vatandaşlar desteklerinden dolayı Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NCE YENİŞEHİR'İN ALAYLI MAHALLESİ'NDE YÜRÜTÜLEN ALAYLI SULAMA GÖLETİ KAPASİTE ARTIRMA ÇALIŞMASIYLA, 595 DEKAR TARIM ARAZİSİNİN SULAMA SUYU İHTİYACI KARŞILANACAK.