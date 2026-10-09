Adana balıkçılar çarşısında esnaf kendi tıkanıklığını açtı, yetkililer göreve çağrıldı

Yağış sonrası pazar içinde su birikintisi esnafı zor durumda bıraktı:

Adana Seyhan ilçesindeki balıkçılar pazarında yoğun yağış sonrası pazar içindeki kanalizasyon giderinin tıkanması nedeniyle su tahliyesi gerçekleşmedi. Kısa sürede derinleşen su birikintileri, hem esnafın iş yapmasını hem de müşterilerin pazara ulaşmasını güçleştirdi. Esnaf, biriken suların kötü koku oluşturduğunu ve alışverişe gelenlerin rahat hareket edemediğini belirtti.

Esnafın kendi imkanlarıyla müdahalesi:

Bölgedeki esnaflardan biri rögar kapağının içine girerek uzun uğraşlar sonucu tıkanıklığı açtı. Müdahalenin ardından su yavaşça tahliye edilmeye başlandı ancak esnaf, bu tür sorunların tekrarlandığını ve müdahalelerin sürekli kendileri tarafından yapılmasının sürdürülebilir olmadığını vurguladı. Yusuf Özcan yaptığı açıklamada, 'Seyhan Belediyesi’nden ve Adana Büyükşehir Belediyesi’nden ricam gelsinler ve bu yolları güzel bir yıkasınlar' diyerek hem temizlik hem de düzenli bakım çağrısında bulundu. Özcan, müşterilerin balık almaya gelmekte zorlandığını, kokunun alışverişi engellediğini ve 'başka çaremiz kalmadı' ifadelerini kullandı.

Yetkililerden düzenli bakım beklentisi ve tepkiler:

Diğer esnaf Nusrettin Özgü ise sorunun altyapı ve zihniyet eksikliğinden kaynaklandığını belirterek bölgede düzenli tazyikli su ile temizlik yapılmasının yeterli olacağını söyledi. Özgü, 'Kanalizasyon tıkanıyor, 10 gün sonra geliyorlar. Burası koskoca çarşının göbeği, bu ayıp bir şey' diyerek sürekli tekrar eden tıkanıklıklara ve kırık borulara dikkat çekti. Esnaflar, hem ASKİ hem de belediye ekiplerinden düzenli bakım, kırık boruların onarımı ve sabahları yapılacak temizlik hizmeti talep ediyor; sorunun kendi imkanlarıyla çözülmesinin kısa vadeli bir çözüm olduğunu vurguluyorlar.

Olay, pazarın günlük işleyişini etkilediği için esnaf yetkililerin düzenli denetim ve müdahale programı oluşturmasını bekliyor. Hem esnaf hem de vatandaşların benzer mağduriyet yaşamaması için altyapı ve temizlik çalışmalarının hızlandırılması isteniyor.

ADANA’DA YAĞIŞIN ARDINDAN BALIKÇILAR PAZARINDA TIKANAN KANALİZASYON GİDERİ NEDENİYLE MAĞDUR OLAN ESNAF, TIKANIKLIĞI KENDİ İMKANLARIYLA GİDEREREK ASKİ’YE TEPKİ GÖSTERDİ.