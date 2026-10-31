çeşme söyleşisi: deniz, iklim ve yelkenin sürdürülebilirlik sözü

İzmir’in Çeşme ilçesinde, COP31 Türkiye süreci kapsamında "COP31’e Yelken Açıyoruz" mottosuyla düzenlenen söyleşi, denizlerin korunması, iklim değişikliğinin kıyı topluluklarına etkileri ve yelken sporunun sürdürülebilirlikteki rolünü merkezine aldı. Etkinlik, Çeşme Aya Haralambos’ta gerçekleştirildi ve gençlerden sporculara, yerel halktan sivil toplum temsilcilerine kadar farklı kesimleri bir araya getirdi.

konuşmacılar ve moderasyon:

Söyleşinin moderatörlüğünü Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Sosyal Sorumluluk, Sürdürülebilirlik ve Çevre Kurulu Başkanı Elif Hoşcanoğlu üstlendi. Panelde denizci ve yelkenci Edhem Dirvana, açık deniz yüzücüsü ve çevre aktivisti Emre Erdoğan, TYF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Özkaleli, deniz biyoloğu ve sualtı belgesel yönetmeni Dr. Mert Gökalp ile akademisyen Prof. Dr. Çağın Şentürk konuşmacı olarak yer aldı.

söyleşide öne çıkan başlıklar:

Katılımcılar, yelken sporu ile deniz kültürünün genç kuşaklara aktarılmasının ve sporun çevresel farkındalık yaratmadaki rolünün altını çizdi. Panelistler, deniz sağlığı ve koruma çalışmaları bağlamında mevcut baskılar ile yerel uygulamaların önemine dikkat çekti; iklim değişikliğinin kıyı erozyonu, deniz sıcaklıklarındaki artış ve yaşam alanları üzerindeki etkileri tartışıldı.

Panelde, kıyı topluluklarının geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı; konuşmacılar sürdürülebilir deniz yönetimi, izleme-programlarının güçlendirilmesi ve spor-sivil toplum iş birliğinin gerekliliğini vurguladı. Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve pratik önerilerin paylaşılmasıyla devam etti.

yerel liderlik ve çağrı:

Çeşme Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler, Çeşme’yi "denizle iç içe yaşayan bir yarımada" olarak tanımlayarak iklim krizinin yereldeki etkilerini yakından hissettiklerini belirtti. Güler, "Denizin bize söylediklerini duymak, onu korumanın başlangıcıdır" sözleriyle bilim insanları, sporcular ve yerel gençlerin aynı platformda buluşmasının önemini vurguladı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Söyleşi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu, Çeşme Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Çeşme Kent Konseyi başta olmak üzere çeşitli kurumların desteğiyle gerçekleştirildi. Etkinlik, deniz koruma politikaları ile yerel uygulamalar arasındaki kopukluğun azaltılması ve sürdürülebilirlik odağında ortak adımlar atılması çağrısı ile son buldu.

ÇEŞME’DE "DENİZ BİZE NE SÖYLÜYOR?" SÖYLEŞİSİ DÜZENLENDİ