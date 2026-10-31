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Ormanda beklenen karşılaşma: bozayı iki yavrusuyla görüntülendi

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde orman ekipleriyle karşılaşan bozayı, iki yavrusuyla birlikte araçları görünce ağaçların arasına kaçtı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 23:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Ormanda beklenen karşılaşma: bozayı iki yavrusuyla görüntülendi

Kastamonu ormanında ekiplerin sürpriz anı

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı ilçesindeki ormanlık alanda araçlarıyla ilerlerken beklenmedik bir karşılaşma yaşadı. Ekiplerin ilerleyişi sırasında görülen bozayı, yanında getirdiği iki yavrusuyla birlikte araçları fark edince hızla ağaçların arasına girerek gözden kayboldu.

karşılaşmanın görüntülenmesi:

O anlar ekiplerin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde bozayının yavrularını yakınında tutarak dikkatle hareket ettiği, araçların yaklaşmasıyla birlikte ağaçların arasına sığınıp görünmez olduğu görülüyor. Bu sahne, alanda görev yapan personelin karşılaştığı doğal davranışlara dair doğrudan kayıt sunuyor.

bölgede kaydedilen diğer vahşi yaşam:

Ekiplere ait kayıtlarda, başka bir noktada ağaçların arasından kendilerini izleyen bir ayı da görüntülendi. Ayrıca bölgeden geçen ve kameraya yansıyan kalabalık bir yaban domuzu sürüsü de kayıtlarda yer aldı; bu görüntüler, alandaki tür çeşitliliğini ve canlıların insan faaliyetlerine verdiği tepkileri göstermesi açısından önemli.

KASTAMONU&#039;NUN PINARBAŞI İLÇESİNDEKİ ORMANLIK ALANDA, İKİ YAVRUSUYLA BİRLİKTE DOLAŞAN BOZAYI...

KASTAMONU'NUN PINARBAŞI İLÇESİNDEKİ ORMANLIK ALANDA, İKİ YAVRUSUYLA BİRLİKTE DOLAŞAN BOZAYI KAMERAYA YANSIDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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