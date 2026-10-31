Tuzluca'da su altyapısı yenileniyor: köy hatları temizlendi, Yeni Mahalle'ye 1 km hat

İçme suyu altyapısında devam eden çalışma

Iğdır İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Tuzluca ilçesinde içme suyu altyapısına yönelik bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, saha incelemeleri ve müdahalelerle bölgedeki su arz güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Köy hatlarındaki müdahale

Çalışmalar kapsamında Alibeyköy ve Kumbulak köylerinin içme suyu hatlarında oluşan tıkanıklıklar belirlendi ve temizleme çalışmaları yapıldı. Yapılan müdahale sonucu hatlardaki tıkanıklıklar giderildi, su akışı yeniden sağlandı ve köy sakinlerinin günlük su temininde yaşanan aksaklıklar azaltıldı.

Yeni Mahalle'ye yeni hat çalışması

Yeni Mahalle'de yürütülen altyapı çalışmasında bölgeye 1 kilometrelik yeni içme suyu hattı döşendi. Yetkililer, yeni hattın devreye alınmasıyla birlikte bölgeye daha düzenli ve sağlıklı su ulaştırılmasının amaçlandığını belirtti.

İl Özel İdaresi ekiplerinin, vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlama hedefiyle benzer çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

IĞDIR’DA İÇME SUYU ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLİYOR