Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Tuzluca'da su altyapısı yenileniyor: köy hatları temizlendi, Yeni Mahalle'ye 1 km hat

Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri Tuzluca'da Alibeyköy ve Kumbulak köylerinin tıkanıklıklarını giderdi; Yeni Mahalle'ye 1 kilometrelik içme suyu hattı döşendi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 20:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Tuzluca'da su altyapısı yenileniyor: köy hatları temizlendi, Yeni Mahalle'ye 1 km hat

İçme suyu altyapısında devam eden çalışma

Iğdır İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Tuzluca ilçesinde içme suyu altyapısına yönelik bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, saha incelemeleri ve müdahalelerle bölgedeki su arz güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Köy hatlarındaki müdahale

Çalışmalar kapsamında Alibeyköy ve Kumbulak köylerinin içme suyu hatlarında oluşan tıkanıklıklar belirlendi ve temizleme çalışmaları yapıldı. Yapılan müdahale sonucu hatlardaki tıkanıklıklar giderildi, su akışı yeniden sağlandı ve köy sakinlerinin günlük su temininde yaşanan aksaklıklar azaltıldı.

Yeni Mahalle'ye yeni hat çalışması

Yeni Mahalle'de yürütülen altyapı çalışmasında bölgeye 1 kilometrelik yeni içme suyu hattı döşendi. Yetkililer, yeni hattın devreye alınmasıyla birlikte bölgeye daha düzenli ve sağlıklı su ulaştırılmasının amaçlandığını belirtti.

İl Özel İdaresi ekiplerinin, vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlama hedefiyle benzer çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

IĞDIR’DA İÇME SUYU ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLİYOR

IĞDIR’DA İÇME SUYU ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

çeşme söyleşisi: deniz, iklim ve yelkenin sürdürülebilirlik sözü
images

Muğla'da pazar akşamı itibarıyla yerel olarak şiddetli sağanak bekleniyor
images

Aydın'ın batı ilçelerine akşamdan itibaren kuvvetli yağış uyarısı
images

Alçakbel'de kırsal ulaşım güçlendi: 6,5 kilometrelik stabilize yol tamamlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zeytin ağaçlarının arasında Erdek'te müstakil evde yangın: itfaiye sevk edildi

Çorum'da sanayi sitesindeki kavga: 1 kişi öldü, 2 şüpheli tutuklandı

Ilıcalar mevkiinde akaryakıt marketine geçmeye çalışan yayalara çarpma: iki ağır yaralı

Erzurum'da sanayi sitesinde çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle diğer iş yerlerine sıçramadı

TREND HABERLER

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı